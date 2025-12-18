முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சுற்றி வளைத்த கூட்டம்.. துப்பட்டாவை பிடித்து இழுத்த ரசிகர்கள்.. தர்மசங்கடத்தில் நடிகை நிதி அகர்வால்..!

Advertiesment
நிதி அகர்வால்

Mahendran

, வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (12:30 IST)
ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற 'தி ராஜா சாப்' திரைப்படத்தின் பாடல் வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்ற நடிகை நிதி அகர்வால், ரசிகர்களின் அநாகரீகமான அத்துமீறலுக்கு ஆளான சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
லுலு மாலில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில், விழா முடிந்து அவர் வெளியேற முயன்றபோது ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் அவரை சூழ்ந்துகொண்டனர்.
 
பாதுகாப்பு அதிகாரிகளின் கட்டுப்பாட்டை மீறி, செல்ஃபி எடுக்க முயன்ற கும்பல் அவரை பிடித்து இழுத்து தள்ளியது. இதில் நிலைதடுமாறிய நிதி அகர்வால், மிகுந்த பயத்துடன் தனது துப்பட்டாவை இறுக பிடித்தபடி காரை நோக்கி ஓடும் வீடியோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. 
 
இந்த சம்பவத்திற்கு பாடகி சின்மயி உள்ளிட்ட பலரும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். "விலங்குகளை விட மோசமாக ஒரு பெண்ணிடம் கூட்டமாக சேர்ந்து ஆண்கள் இப்படித்தான் நடந்துகொள்வார்களா?" என சின்மயி ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
 
பொது இடங்களில் பெண் கலைஞர்களுக்கு போதிய பாதுகாப்பு அளிக்காதது குறித்தும், ரசிகர்களின் இத்தகைய வன்முறை போக்கு குறித்தும் சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. பிரபலங்களின் தனிமனித இடைவெளியை மதிக்க தெரியாத ரசிகர்களின் செயலை அநாகரீகமானது என பலரும் சாடி வருகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

15 நிமிஷத்துல எல்லா பாடலையும் போட்டுக் கொடுத்த இளையராஜா.. எந்தப் படம் தெரியுமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos