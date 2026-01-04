பார்வதிக்கு இதுவும் வேணும், இன்னமும் வேணும்.. பிக்பாஸ் கொடுத்த ரெட் கார்டுக்கு நெட்டிசன்கள் வரவேற்பு..!

பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 8-ன் தற்போதைய பேசுபொருள் 'பார்வதி' மீதான ரெட் கார்டு நடவடிக்கைதான். பிக்பாஸ் வீட்டின் விதிமுறைகளை தொடர்ந்து மீறியது மற்றும் சக போட்டியாளர்களிடம் காட்டிய முரட்டுத்தனமான அணுகுமுறை காரணமாக அவர் அதிரடியாக வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார்.
இந்த அறிவிப்பு வெளியான உடனே, சமூக வலைதளங்களில் நெட்டிசன்கள் இதனை திருவிழா போல கொண்டாடி வருகின்றனர். "பார்வதிக்கு இதுவும் வேணும், இன்னமும் வேணும்" என்ற கமெண்ட்கள் ட்விட்டர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் ட்ரெண்டாகி வருகின்றன.
அவரது பேச்சுக்கள் பலமுறை எல்லை மீறியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட நிலையில், பிக்பாஸ் எடுத்த இந்த முடிவு 'தாமதமானாலும் சரியான நீதி' எனப் பலரும் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். குறிப்பாக, 90 நாள் சம்பளம் பாருவுக்கு இல்லை என்பது கூடுதல் அடி என்றும் அவருக்கு சரியான பாடம் என ரசிகர்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
பிக்பாஸ் வரலாற்றில் ஒரு போட்டியாளரின் வெளியேற்றத்தை இவ்வளவு அதிகமான மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்பது இதுவே முதல்முறை என கூறப்படுகிறது.