பூஜை போட்ட ஒருசில நாட்களில் சூர்யா படத்தை வாங்கிய ஓடிடி நிறுவனம்.. எத்தனை கோடி?

சூர்யா

Mahendran

, புதன், 10 டிசம்பர் 2025 (17:20 IST)
நடிகர் சூர்யாவின் 47வது படத்தின் ஓடிடி உரிமத்தை பிரபல ஸ்ட்ரீமிங் தளமான நெட்ஃப்ளிக்ஸ் நிறுவனம் பெரும் தொகைக்கு வாங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
 
சூர்யா தற்போது இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் 'சூர்யா 46' படத்தில் நடித்து வருகிறார். அதன் பிறகு, 'ரோமன்சம்' படப்புகழ் இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் தனது 47வது படத்தில் நடிக்கிறார். இந்த படத்தின் பூஜை சமீபத்தில் நடைபெற்றது.
 
இப்படத்தில் சூர்யா காவல்துறை அதிகாரியாக நடிக்கிறார். மேலும், முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகைகள் நஸ்ரியா மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிக்கவுள்ளனர். இந்த படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மொழிகளில் உருவாகிறது.
 
பான்-இந்தியா அளவில் உருவாகும் இந்த படத்தின் ஓடிடி விற்பனை, படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை இப்போதே அதிகரித்துள்ளது. சூர்யாவின் முந்தைய படங்களான 'கருப்பு' மற்றும் 'சூர்யா 46' அடுத்தடுத்து வெளியாகவுள்ள நிலையில், 'சூர்யா 47' படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இருப்பினும் இந்த படத்தின் ஓடிடி சரியான விலை குறித்த தகவல் இன்னும் வெளியாகவில்லை.

Edited by Mahendran

