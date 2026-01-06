சம்பள பிரச்சனை காரணமாக படத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நயன்தாரா! சூப்பர் கேரக்டர் ஆச்சே

தென்னிந்திய சினிமாவில் ஒரு முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்து கொண்டிருப்பவர் நடிகை நயன்தாரா. தமிழில் ஐயா திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமான நயன் இரண்டாவது படத்திலேயே ரஜினிக்கு ஜோடியாக மாறினார். சந்திரமுகி திரைப்படத்தில் அவருடைய கதாபாத்திரம் மக்கள் மத்தியில் நல்ல ஒரு வரவேற்பை பெற்றது..
அந்த படத்திற்குப் பிறகு அடுத்தடுத்து விஜய்,அஜித், சூர்யா என பல முன்னணி நட்சத்திரங்களுடன் இணைந்து நடித்து தனக்கென ஒரு தனி மார்கெட்டை தக்கவைத்துக் கொண்டார். ஆரம்பத்தில் கிளாமராக பல படங்களில் கவர்ச்சி நடனம் ஆடிக்கொண்டும் நடித்து வந்த நயன் தனது டிராக்கை மாற்றினார்.
பெண்களை மையப்படுத்தி அமையும் கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்தார். அந்த வகையில் அறம் திரைப்படம் அவருக்கு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது. தொடர்ந்து ஹீரோயின் ஓரியண்டெட் சப்ஜெக்ட் படங்களிலேயே நடித்து ஒரு லேடி சூப்பர் ஸ்டாராக தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டார்.
அதன் பிறகு திருமணம் குடும்பம் குழந்தை என பிசியாக வலம் வந்த நயன்தாரா சொந்தமாக பிசினஸ் ஒன்றையும் ஆரம்பித்தார். தற்போது மூக்குத்தி அம்மன் திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ள நயன்தாரா தெலுங்கில் பாலகிருஷ்ணா படத்தில் நடிக்க கமிட்டானார். பாலகிருஷ்ணாவின் 111வது திரைப்படம் அது. அந்த படத்தில் ராணி கதாபாத்திரத்தில் அவர் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டார்.
சமீபத்தில் கூட அந்த படத்தில் நயன்தாராவின் போஸ்டர் வெளியாகி பெரிய அளவில் வரவேற்பை பெற்றது. இப்போது அந்த படத்தில் இருந்து அவர் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது. அந்தப் படத்தில் நயன்தாராவின் சம்பளம் அதிகமாக இருப்பதினால் குறைவான சம்பளம் உள்ள நடிகையை அந்தப் படத்தில் நடிக்க வைக்க படக்குழு முடிவெடுத்து இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.