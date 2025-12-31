முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
திருமணத்திற்கு பிறகு நயன்தாராவின் உச்சகட்ட கவர்ச்சி.. 'டாக்சிக்' ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர்..!

டாக்ஸிக் திரைப்படம்

Mahendran

புதன், 31 டிசம்பர் 2025 (11:40 IST)
கே.ஜி.எஃப் திரைப்படங்களின் உலகளாவிய வெற்றிக்கு பிறகு, கன்னட நடிகர் யஷ் நடிப்பில் உருவாகி வரும் 'டாக்ஸிக்' திரைப்படம் இந்திய திரையுலகில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மலையாளத்தின் புகழ்பெற்ற இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸ் இயக்கும் இத்திரைப்படத்தில், தென்னிந்தியாவின் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா மிக முக்கியமான வேடத்தில் நடிக்கிறார். தற்போது இப்படத்தில் நயன்தாராவின் கதாபாத்திர தோற்றம் அடங்கிய புதிய போஸ்டர் வெளியாகி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
 
இந்த போஸ்டரின் மூலம் நயன்தாரா இப்படத்தில் 'கங்கா' எனும் வலிமையான கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மிரட்டலான மற்றும் வசீகரிக்கும் தோற்றத்தில் இருக்கும் நயன்தாராவின் இந்த புகைப்படம், படத்தில் அவரது கதாபாத்திரம் எவ்வளவு ஆழமானது என்பதை உணர்த்துகிறது. 
 
யஷ் மற்றும் நயன்தாரா முதன்முறையாக திரையில் இணைவதால் ரசிகர்களிடையே மிகுந்த ஆர்வம் நிலவுகிறது. 'டாக்ஸிக்' திரைப்படம் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 19-ம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 
 
நயன்தாரா போன்ற முன்னணி நட்சத்திரங்களின் வருகையால், இப்படம் கன்னடம் மட்டுமின்றி தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளிலும் பெரிய வெற்றியை பெறும் என கணிக்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

