அஜித்குமார் ரேஸிங் அணியில் இணைந்த நரேன் கார்த்திகேயன்.. ஆச்சரிய தகவல்..!

தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகர் அஜித்குமார், கார் பந்தயங்களில் தீவிர ஆர்வம் கொண்டவர் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. தனது ஆர்வத்தை அவர் தொழில்முறை ரீதியாகவும் வெளிப்படுத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில், அவரது "AK Racing" அணியில் இந்தியாவின் முதல் ஃபார்முலா 1 (F1) பந்தய வீரரான நரேன் கார்த்திகேயன் இணைந்துள்ளார். இந்த செய்தி, அஜித் மற்றும் கார் பந்தய ரசிகர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவரான நரேன் கார்த்திகேயன், உலக அளவில் இந்தியாவை கௌரவப்படுத்தியவர். அவர் இப்போது அஜித்குமாரின் AK Racing அணியில் சேர்ந்து, கார் பந்தயத்தில் ஈடுபட உள்ளார்.
நரேன் கார்த்திகேயன் போன்ற ஒரு அனுபவமிக்க வீரருடன் இணைந்து பந்தயத்தில் ஈடுபடுவது தனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிப்பதாக அஜித்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
அஜித்குமார் அணியில் இணைந்தது குறித்து நரேன் கார்த்திகேயன் கூறுகையில், "வரவிருக்கும் ஆசிய லீ மான்ஸ் தொடரில் அஜித்துடன் இணைவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.