இன்று ஆஸ்கர் நாயகன், 'இசைப்புயல்' ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் 59-வது பிறந்த நாள்.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து..

ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்

Siva

, செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (08:45 IST)
ஆஸ்கர் நாயகன், 'இசைப்புயல்' ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இன்று தனது 59-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். 
 
1992-ல் 'ரோஜா' திரைப்படம் மூலம் திரையிசை பயணத்தை தொடங்கிய இவர், கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தனது தனித்துவமான இசையால் உலகையே கட்டிப்போட்டுள்ளார். இரண்டு ஆஸ்கர் விருதுகள், இரண்டு கிராமி விருதுகள் மற்றும் தேசிய விருதுகளை குவித்து இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்த்தவர்.
 
மின்னணு இசைக்கும் மெல்லிசைக்கும் இடையே ஒரு புதிய பாலத்தை அமைத்த ரஹ்மான், இன்று வரை இசை துறையில் ஒரு முன்னோடியாக திகழ்கிறார். இவருடைய இசையில் வெளிவந்த 'வந்தே மாதரம்' ஆல்பம் ஒவ்வொரு இந்தியரின் தேசபக்தியையும் தட்டி எழுப்பியது. கிராமிய இசை முதல் மேற்கத்திய இசை வரை அனைத்து பிரிவுகளிலும் தடம் பதித்து, பல புதிய பாடகர்களுக்கு வாழ்வளித்த பெருமை இவருக்கு உண்டு.
 
இன்று சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள், திரைப்பிரபலங்கள் மற்றும் உலகெங்கிலும் உள்ள இசை ஆர்வலர்கள் இவருக்கு வாழ்த்துகளை குவித்து வருகின்றனர். இசை உலகின் சக்கரவர்த்தியாக திகழும் ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் இசைப்பயணம் இன்னும் பல சாதனைகளை எட்ட வேண்டும் என்பதே அனைவரின் விருப்பமாகும்.
 
Edited by Siva

