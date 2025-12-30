முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
நண்பன் காதலுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போய் மாட்டிக்கொண்ட முரளி! இப்படியொரு பிளாஷ்பேக்கா?

actor murali idhayam murali latest cinema news tamil cinema news நடிகர் முரளி இதயம் முரளி தமிழ் சினிமா செய்திகள்

bala

, செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (19:16 IST)
காதல் மன்னன், காதல் இளவரசன் என எத்தனையோ பல நடிகர்களை நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம்.  ஆனால் காதல் படங்களுக்கு இவர்தான் சரியா இருப்பார் என்று அனைவர் மனதிலும் தோன்றக்கூடிய ஒரு நடிகர் என்றால் அது நடிகர் முரளி. இவர் நடித்த பெரும்பாலான படங்கள் காதலை சார்ந்தே தான் இருக்கும். அதிலும் காதல் தோல்வியால் அவதிப்படும் ஒரு இளைஞனை பற்றிய கதையாக தான் இருக்கும். முரளி என்று சொன்னால் அவர் நடித்த இதயம் திரைப்படத்தை தொடாமல் அவரைப் பற்றி நாம் பேச முடியாது. இதயம் படத்திற்கு பிறகு தான் அவருடைய பெயர் இதயம் முரளி என்று மாறியது.
 
முதன் முதலில் கன்னடத்தில் அவருடைய அப்பா மூலமாக அறிமுகமானார் முரளி. அதன் பிறகு தமிழில் அவர் நடித்த முதல் திரைப்படம் பூவிலங்கு. அந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக குயிலி நடித்திருப்பார். இதயம் படத்திற்கு பிறகு அவர் ஏற்று நடித்த படங்கள் பெரும்பாலும் காதலை மையப்படுத்தியே தான் அமைந்திருக்கும். அவர் இறக்கும்போது முரளிக்கு 46 வயது.
 
46 வயது வரைக்கும் ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தாரோ அதேபோல் தான் உருவத்தில் தோற்றத்தில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாமல் இருந்தார். கல்லூரி மாணவனுக்கு சரியாக பொருந்தக்கூடிய நடிகராகவும் முரளி இருந்தார். கல்லூரி மாணவனாக பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார் முரளி. இவருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு காதல் கதை இருக்கிறது. இவருடைய நண்பன் அவருடைய காதலியை பார்ப்பதற்கு உதவியாக முரளியை தான் அழைத்துக் கொண்டு போவாராம். அந்த நண்பன் காதலிக்கின்ற பெண்ணின் தோழியாக வந்தவர் ஷோபா என்ற பெண்.
 
அவர்தான் பிற்காலத்தில் முரளிக்கு மனைவியாக மாறினார். தன் நண்பன் அடிக்கடி தன் காதலியை சந்திக்கும் போதெல்லாம் இவரையும் அழைத்துக் கொண்டு போக அந்த காதலியும் தன்னுடைய தோழியான சோபாவையும் அழைத்துக் கொண்டு வர அதில் முரளிக்கும் சோபாவுக்கும் இடையே காதல் மலர்ந்திருக்கிறது. தன்னுடைய காதலை முரளி தன் அப்பாவிடம் சொல்லி இருக்கிறார். அவருடைய அப்பா இப்பொழுதுதான் நீ வளர்ந்து வரும் நடிகராக இருக்கிறாய். இந்த நேரத்தில் காதல் கல்யாணம் என்றெல்லாம் வேண்டாம் என சொல்லி அதை மறுத்திருக்கிறார்.
 
 இருந்தாலும் முரளி அவருடைய அம்மாவிடம் இதைப் பற்றி பேச தன்னுடைய மகனின் ஆசையை நிறைவேற்ற முரளியின் அம்மா முரளியையும் அவர் காதலித்த சோபாவையும் கோயிலுக்கு அழைத்துக் கொண்டு போய் அவர்கள் இருவருக்கும் திருமணம் செய்து வைத்து அவருடைய அப்பாவிடம் போய் நிறுத்தி இருக்கிறார். இப்படித்தான் முரளியின் திருமணம் நடந்திருக்கிறது. இவர்கள் திருமணம் வெற்றிகரமாக முடிந்து விட்டது. ஆனால் முரளியின் நண்பன் காதல் தோல்வியில் முடிந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த செய்தியை பிரபல தயாரிப்பாளர் பாலாஜி பிரபு ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார்.

