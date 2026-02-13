முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தனுஷுடன் நாளை காதலர் தினத்தில் திருமணமா? நடிகை மிருணாள் தாக்கூர் விளக்கம்..!

மிருணாள் தாக்கூர் திருமணம்

Siva

வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி 2026 (11:50 IST)
நடிகை மிருணாள் தாக்கூர் தனது திருமணம் குறித்த வதந்திகளுக்கு தற்போது அதிரடியாக முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். 
 
திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் மிருணாள் தாக்கூர், நடிகர் தனுஷுடன் காதல் வயப்பட்டிருப்பதாகவும், இருவரும் காதலர் தினமான பிப்ரவரி 14 அன்று திருமணம் செய்ய உள்ளதாகவும் சமூக வலைதளங்களில் கிசுகிசுக்கள் பரவின. இந்த தகவல் காட்டுத்தீயாகப் பரவிய நிலையில், அது குறித்து மிருணாள் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
 
தன்னுடைய திருமணம் குறித்துப் பேசிய அவர், "பிப்ரவரி 14 அன்று எனக்கு திருமணம் நடக்க போவதாக வதந்திகள் பரவுகின்றன. இந்த திருமணத்திற்கு நான் ஒப்புக்கொண்டதாக கூட கூறுகின்றனர். உண்மையில் பிப்ரவரி 14 பலருக்கும் 'ஏப்ரல் 1' (முட்டாள்கள் தினம்) போல ஆகிவிடும்.
 
இந்த வதந்தியை யார் கிளப்பி விட்டார்கள் என்று தெரியவில்லை" என கூறி வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். தனுஷ் மற்றும் மிருணாள் குறித்து தொடர்ந்து வந்த கிசுகிசுக்கள் இதனால் முடிவுக்கு வந்துள்ளன. தற்போது அவர் தனது அடுத்தடுத்த திரைப்பட பணிகளில் தீவிரமாக கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.
 
Edited by Siva

