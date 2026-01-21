முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
எனக்கு கிடைக்கிறது ரஞ்சித்துக்கும் கிடைக்குமா?!.. மோகன்.ஜி சர்ச்சை பேச்சு..

mohan g

Mahendran

, புதன், 21 ஜனவரி 2026 (16:53 IST)
பழைய வண்ணாரப்பேட்டை திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் மோகன்.ஜி. அதன்பின் அவர் இயக்கிய திரௌபதி திரைப்படம் ட்ரோல் செய்யப்பட்டது. ஏனெனில், ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியினரை கெட்டவர்கள் போலவும் சித்தரித்து படத்தின் கதை திரைக்கதை அமைத்திருந்தார் மோகன்.ஜி
.
அதேபோல் அடுத்து இயக்கிய ருத்ர தாண்டவம் திரைப்படத்திலும் அதுபோலவே காட்சிகளை வைத்திருந்தார் மோகன். ஜி. தற்போது திரௌபதி 2 என்கிற படத்தை இயக்கி முடித்திருக்கிறார். இந்த திரைப்படம் வருகிற 23ஆம் தேதி வெளியாகியுள்ளது.. மோகன்.ஜி பாமகவின் ஆதரவாளர்.. டாக்டர் ராமதாசுக்கும் நெருக்கமானவர்.

இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய மோகன்.ஜி ‘என்னை விட பா.ரஞ்சித்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வருகிறது என சொல்கிறார்கள்.. ஆனால் எனக்கு கிடைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் அவருக்கு கிடைக்காது.. நான் கோவிலுக்கு சென்றால் என் கையை பிடித்து விஐபி தரிசனத்திற்கு அழைத்துச் செல்வார்கள்.. அதேபோல் தென் தமிழ்நாட்டுக்கு நான் போனால் அங்கே இருக்கும் மக்கள் அவர்கள் வீட்டு பிள்ளையாக என்னை நினைத்து எனக்கு வீட்டில் சாப்பாடு பரிமாறுவார்கள்.

ஆனால் இதெல்லாம் ரஞ்சித்துக்கு கிடைக்குமா என எனக்கு தெரியவில்லை’ என்று பேசியிருக்கிறார். இதையடுத்து, சாதிய உள்நோக்கத்துடன் மோகன்.ஜி பேசியிருக்கிறார் என பலரும் அவரை விமர்சித்து வருகிறார்கள்.

