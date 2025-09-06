முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வித்தியாசமான ஓணம் டிரஸ்ஸில் போட்டோஷூட் நடத்திய மிர்னாளினி ரவி!

Advertiesment
மிர்னாளினி ரவி

vinoth

, சனி, 6 செப்டம்பர் 2025 (15:00 IST)
தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கிய 'சூப்பர் டீலக்ஸ்' படத்தில் நடிகையாக அறிமுகம் ஆனார் டப்ஸ்மாஷ் வீடியோக்களின் மூலம் பிரபலம் ஆன மிர்னாளினி ரவி.

மிருனாளினி அதற்கு முன்பே நகல் என்ற திரைப்படத்தில் நாயகியாக நடித்ததுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதையடுத்து அவர் விஷால் நடித்த எனிமி உள்ளிட்ட சில படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்தார். எனிமி படத்தில் அவர் நடித்த மால டும் டும் பாடல் இணையத்தில் வைரல் ஹிட்டானது.

பின்னர் சசிகுமார் நடித்த எம் ஜி ஆர் மகன் படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்தார். ஆனால் அதன் பின்னர் அவருக்கு பெரியளவில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை. சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவ்வாக இருக்கும் அவர் தற்போது மாடர்ன் உடையில் வெளியிட்டுள்ள புகைப்படங்கள் வைரலாகி வருகின்றன. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mirnalini Ravi (@mirnaliniravi)


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

க்ரீத்தி ஷெட்டியின் ஒணம் கொண்டாட்ட புகைப்படத் தொகுப்பு!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos