ஜாய் கிரிசில்டாவுக்கு எதிராக மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தாக்கல் செய்த மனு.. நீதிமன்றம் தள்ளுபடி..!

திரைப்பட நடிகரும் பிரபல சமையல் கலைஞருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தாக்கல் செய்த மனுவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.
ஜாய் கிரிசில்டா என்பவர் தன்னைப்பற்றி அவதூறு கருத்துகளை வெளியிட தடை விதிக்க வேண்டும் என்று கோரி ரங்கராஜ் சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஆனால், இந்த விவகாரத்தில் தடை விதிக்க நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.
இந்த சர்ச்சை குறித்து பேசிய மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், ஜாய் கிரிசில்டாவின் குழந்தைக்கு தான் தந்தை என்று டிஎன்ஏ சோதனையில் உறுதியானால், அந்த குழந்தைக்கு பொறுப்பேற்க தான் தயாராக இருப்பதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.
இந்த விவகாரம் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஜாய் கிரிசில்டா முன்வைத்த புகார்களுக்கு எதிராக ரங்கராஜ் நீதிமன்றத்தை நாடிய நிலையில், இந்த தள்ளுபடி உத்தரவு அவருக்கு பின்னடைவாகக் கருதப்படுகிறது.
அதே சமயம், டிஎன்ஏ சோதனைக்கு தான் தயார் என்று அவர் வெளிப்படையாக அறிவித்திருப்பது இந்த வழக்கில் அடுத்தகட்ட திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.