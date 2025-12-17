முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






லைகா நிறுவனத்தின் அடுத்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி ஹீரோ? இயக்குனர் யார் தெரியுமா?

Advertiesment
லைகா புரொடக்ஷன்ஸ்

Mahendran

, புதன், 17 டிசம்பர் 2025 (16:59 IST)
திரையுலகில் பல பிரம்மாண்ட தயாரிப்புகளை வழங்கி வரும் லைகா நிறுவனம், தற்போது இயக்குனர் பாண்டிராஜுடன் கைகோர்த்துள்ளது. 'தலைவன் தலைவி' படத்தின் மிகப்பெரிய வெற்றிக்குப் பிறகு, பாண்டிராஜ் இயக்கும் அடுத்த திரைப்படத்தில் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி கதாநாயகனாக நடிக்கிறார்.  
 
தொடக்கத்தில் இந்த திரைப்படத்திற்காக இயக்குனர் பாண்டிராஜ் சுமார் 70 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட் கோரியதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இருப்பினும், தற்போதைய சந்தை நிலவரம் மற்றும் தயாரிப்பு செலவுகளை கருத்தில் கொண்டு, லைகா நிறுவனம் பட்ஜெட்டை சற்று குறைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
 
இந்த திரைப்படத்தின் மற்றொரு சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், இதில் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் தென்னிந்தியாவின் முன்னணி நடிகர் ஒருவரை நடிக்க வைக்க படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் தற்போது ரகசியமாக நடைபெற்று வருகின்றன. 
 
சரியான திட்டமிடலுடன் உருவாகும் இப்படம் லைகா நிறுவனத்திற்கு ஒரு முக்கியமான திருப்புமுனையாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சிவகார்த்திகேயனின் அடுத்த பட பட்ஜெட் ரூ.180 கோடியா? படப்பிடிப்புக்கு முன்பே டிஜிட்டல் விற்பனை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos