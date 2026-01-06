முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
'லொள்ளு சபா' நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலமான நடிகர் காலமானார். சந்தானம் இரங்கல்..!

Lollu Sabha Venkatraj

Mahendran

, செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (10:58 IST)
விஜய் டிவியின் புகழ்பெற்ற 'லொள்ளு சபா' நிகழ்ச்சியின் மூலம் பட்டிதொட்டியெங்கும் பிரபலமான மூத்த நகைச்சுவை நடிகர் வெங்கட்ராஜ் இன்று காலமானார். 
 
கடந்த சில நாட்களாக நுரையீரல் தொடர்பான நோய்த்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் நேற்று அவரது உயிர் பிரிந்தது.
 
சின்னத்திரையில் தனது பயணத்தை தொடங்கிய வெங்கட்ராஜ், வெள்ளித்திரையிலும் பல முக்கியமான திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். குறிப்பாக உதயநிதி ஸ்டாலின் நடித்த 'மனிதன்', சந்தானம் நடித்த 'வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம்' மற்றும் 'டிடி ரிட்டன்ஸ்' போன்ற படங்களில் இவரது நடிப்பு ரசிகர்களால் பெரிதும் ரசிக்கப்பட்டது. நகைச்சுவையில் தனக்கென ஒரு தனி முத்திரையைப் பதித்த இவரது மறைவு திரையுலகினரிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இவரது மறைவிற்கு நடிகர் சந்தானம் மற்றும் லொள்ளு சபா குழுவினர் உள்ளிட்ட பல திரைப்பிரபலங்கள் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கல்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். எளிய மனிதராக, அனைவரையும் சிரிக்க வைத்த ஒரு கலைஞர் மறைந்தது ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பாகக் கருதப்படுகிறது. அன்னாரது மறைவால் வாடும் குடும்பத்தினருக்கு எமது ஆழ்ந்த இரங்கல்கள்.
 
லொள்ளு சபா வெங்கட்ராஜ், நடிகர் மறைவு, நகைச்சுவை நடிகர் வெங்கட்ராஜ் காலமானார், லொள்ளு சபா வெங்கட்ராஜ் வயது, சந்தானம் இரங்கல், தமிழ் சினிமா செய்திகள், லொள்ளு சபா டீம், திரையுலகம் சோகம், நகைச்சுவை கலைஞர், வெங்கட்ராஜ் படங்கள்
 
Edited by Mahendran

