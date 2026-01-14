முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
லோகேஷ் இயக்கும் அடுத்த படம் இதுதான்!. வீடியோவே வேறலெவல்!...

lokesh

Mahendran

, புதன், 14 ஜனவரி 2026 (19:38 IST)
மாநகரம் திரைப்படம் மூலம் கோலிவுட்டில் இயக்குனராக களமிறங்கியவர் லோகேஷ் கனகராஜ். அதன்பின் கைதி, விக்ரம், மாஸ்டர், லியோ, கூலி ஆகிய படங்களை இயக்கினார்.
லோகேஷ் கனகராஜின் படங்களை பார்த்த இன்றைய இளைஞர்கள் அவரின் ரசிகர்களாக மாறினார்கள். தமிழ் சினிமாவில் விஜய் போன்ற ஒரு நடிகரை எப்படி ரசிகர்கள் கொண்டாடுவார்களோ அப்படி லோகேஷ் கனகராஜையும் கொண்டாடினார்கள்.

அவரின் படங்களை எல்சியூ என அழைத்தார்கள். ஆனால் கடைசியாக வெளியான லியோ மற்றும் கூலி இரண்டு படங்களும் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது. எனவே லோகேஷ் கனகராஜ் அடுத்து யாரை வைத்து படம் இயக்கப் போகிறார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களும் ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில்தான் லோகேஷ் கனகராஜ் அடுத்து அல்லு அர்ஜுன் நடிக்கவுள்ள புதிய படத்தை இயக்கப்போது உறுதியாகியிருக்கிறது. இந்த படத்தை குட் பேட் அக்லி படத்தை இயக்கிய மைத்ரி மூவி மேக்கர் நிறுவனம் தயாரிக்க அனிருத் இசையமைக்கவுள்ளார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் இந்த வருடம் மே மாதம் துவங்கும் எனத்தெரிகிறது. தற்போது இது தொடர்பான அதிகாரத்தை வீடியோவாக படக்குழு வெளியிட்டு இருக்கிறது.



