webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தமிழ் புத்தாண்டு கைகொடுத்ததா?...பிரதீப் ரங்கநாதனின் எல்ஐகே 5 நாள் வசூல்

விக்னேஷ் சிவன்
BY: webdunia
Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 (11:14 IST) Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 (11:16 IST)
விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில், பிரதீப் ரங்கநாதன், கீர்த்தி ஷெட்டி, எஸ்.ஜே.சூர்யா, சீமான் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் எல்ஐகே.  அனிருத் இசையில் உருவான இப்படம், திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வரும் நிலையில், இதன் 5-ஆம் நாள் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் நிலவரம் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
படத்திற்கு மிகப்பெரிய தூணாக அமைந்திருப்பது அனிருத்தின் பாடல்களும், பின்னணி இசையும்தான். விக்னேஷ் சிவன் - அனிருத் காம்போ வழக்கம்போல இதிலும் மேஜிக் செய்துள்ளது. பிரதீப் ரங்கநாதனின் துள்ளலான ட்ரெண்டிங் நடிப்பும், திரையை ஆக்கிரமிக்கும் எஸ்.ஜே.சூர்யாவின் அசுரத்தனமான எனர்ஜியும் படத்திற்குப் பெரும் பலம். 2040-ஆம் ஆண்டில் நடக்கும் கதைக்களமாக அமைக்கப்பட்டிருப்பதால், எதிர்கால உலகை கண்முன் நிறுத்தும் வகையிலான செட் டிசைன் மற்றும் ஒளிப்பதிவு நேர்த்தியாக உள்ளது. விக்னேஷ் சிவனுக்கே உரிய சில வசனங்களும் ரசிக்க வைக்கின்றன.
 
2040-களில் தொழில்நுட்பமும், புதிய வகை கேட்ஜெட்களும் இளைஞர்களின் வாழ்க்கையில் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்ற சுவாரஸ்யமான சயின்ஸ் பிக்‌ஷன் மையக்கருவுடன் தொடங்கும் படம், போகப்போக அந்த பாதையில் இருந்து முற்றிலுமாக விலகிவிடுகிறது. மையக்கருவை விட்டு நகரும் படம், பின்பாதி முழுவதும் எஸ்.ஜே.சூர்யாவுக்கும் பிரதீப்புக்குமான ஒரு வழக்கமான 'ஈகோ' மோதலாகவே மாறிவிடுகிறது. அடுத்த காட்சி என்ன நடக்கும் என்பதை பார்வையாளர்கள் மிக எளிதில் யூகிக்கும் அளவிலேயே திரைக்கதை அமைந்திருப்பது படத்திற்குப் பெரும் பின்னடைவு.
 
சுவாரஸ்யமில்லாத திரைக்கதை அமைப்பால் எழுந்துள்ள கலவையான விமர்சனங்கள் படத்தின் வசூலைப் பாதித்துள்ளதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. நேற்று (ஏப்ரல் 14)  விடுமுறை தினம் என்பதால் தியேட்டர்களில் கூட்டம் அலைமோதும், வசூல் கிடுகிடுவென உயரும் என விநியோகஸ்தர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்தனர்.
 
ஆனால், நேற்று முழுவதும் 3,859 காட்சிகள் திரையிடப்பட்ட நிலையில், 5-வது நாளில் நெட் (Net) தொகையாக ரூ. 4.15 கோடியை மட்டுமே 'எல்ஐகே' வசூலித்துள்ளது. இதன் மூலம் படத்தின் இதுவரை ஒட்டுமொத்த நெட் வசூல் ரூ. 29.65 கோடியாகவும், மொத்த வசூல் (Gross) ரூ. 34.27 கோடியாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

