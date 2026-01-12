உச்சநீதிமன்றம் சென்ற ஜன நாயகன்' படக்குழு.. ஏழு மூத்த வழக்கறிஞர்கள் நியமனம்..!

தளபதி விஜய் நடித்துள்ள 'ஜன நாயகன்' திரைப்படத்தின் தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்குவதற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை விதித்திருந்தது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான கே.வி.என் புரொடக்ஷன்ஸ் தற்போது உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது. இது தொடர்பான சிறப்பு விடுப்பு மனுவை தாக்கல் செய்துள்ள படக்குழு, இந்த வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் அடுத்தகட்ட விசாரணைக்கு முன்னதாகவே இந்த தடையை நீக்க வேண்டும் என்பதில் படக்குழு தீவிரமாக உள்ளது. இதற்காக உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஏழு முன்னணி மூத்த வழக்கறிஞர்களை படக்குழு களம் இறக்கியுள்ளது.
தணிக்கை நடைமுறைகளில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த சிக்கலால் படத்தின் வெளியீடு தாமதமாகலாம் என்கிற கவலை ரசிகர்களிடையே எழுந்துள்ளது. இருப்பினும், உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு தங்களுக்கு சாதகமாக வரும் என்று தயாரிப்பு தரப்பு நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கிறது. வரும் நாட்களில் உச்ச நீதிமன்றம் இந்த மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்குமா என்பது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.