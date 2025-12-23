நான் இங்கு நிற்கிறேனா அதுக்கு விஜய் மட்டும்தான் காரணம்! ஃபீல் பண்ணும் தயாரிப்பாளர்

எத்தனையோ தயாரிப்பாளர்கள் பெரிய பெரிய நடிகர்களை வைத்து படம் எடுத்து இன்று நாங்கள் தெருக்கோடியில் தான் நிற்கிறோம் என புலம்புவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். அதற்கு காரணம் பெரிய பெரிய நடிகர்களை ஒப்பந்தம் செய்யும்பொழுது அவர்களுக்கான சம்பளமே பல கோடிகளில் போய் விடுகின்றது. அது போக படத்திற்கான செலவு என்பதும் அதிகமாக இருக்கிறது. அதனால் மொத்தமாக 200 இல் இருந்து 250 கோடி வரை பட்ஜெட் ஆகிவிடுகின்றது.
இதற்கு அவர்கள் பைனான்ஸியர்களிடமிருந்து வட்டிக்கு பணத்தை வாங்கி படம் எடுத்து அந்தப் படம் சரியாக ஓடவில்லை என்றால் அது மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை அந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஏற்படுத்திவிடும். இப்படி எத்தனையோ தயாரிப்பாளர்கள் இன்று தமிழ் சினிமாவில் இருந்து வருகின்றனர். அதில் ஒரு சில தயாரிப்பாளர்கள் தங்களுடைய குமுறல்களை பல பேட்டிகளில் கூறியதை நம்மால் பார்க்க முடிந்தது.
இதற்கிடையில் ஒரு தயாரிப்பாளர் நான் இந்த அளவு சினிமாவில் ஓரளவு நிலைத்து நிற்கிறேன் என்றால் அதற்கு விஜய் தான் காரணம் எனக் கூறியிருக்கிறார். தமிழ் சினிமாவில் ஒரு உச்ச நட்சத்திரமாக இருப்பவர் விஜய். அவருடைய படங்கள் தான் இன்று தமிழ் சினிமாவின் வளர்ச்சியை நிர்ணயிக்கிறது. அவருடைய ஒரு படம் இன்று ரிலீஸ் ஆகிறது என்றால் ஒரே நாளில் பாக்ஸ் ஆபிஸில் பல கோடியை அள்ளி விடுகிறது.
படத்தின் கதை எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை. மூன்று நாளைக்கு விஜயின் படமா என அந்த பேருக்காகவே மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட விஜய் இன்று நான் சினிமாவில் இருந்து விலகி இருக்கிறேன், அரசியலில் இறங்கப் போகிறேன் என்று அறிவித்ததும் ஒட்டுமொத்த விநியோகஸ்தர்களும் தியேட்டர் உரிமையாளர்களும் கதறியதையும் நம்மால் பார்க்க முடிந்தது.
ஏனெனில் எங்களுக்கு லாபமே அவருடைய படங்கள் தான். அவரே இன்று சினிமாவில் இருந்து விலகும் போது எங்களின் நிலைமை என்னவாகும் என பல விநியோகஸ்தர்கள் தியேட்டர் உரிமையாளர்கள் புலம்பி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் பிரபல தயாரிப்பாளர் லலித் ஒரு மேடையில் கூறும் பொழுது நான் இங்கு நிற்கிறேன் என்றால் அதற்கு முழுக்க முழுக்க விஜய் தான் காரணம்.
மாஸ்டர் திரைப்படத்தை அவர் நடித்துக் கொடுத்ததன் மூலம் அதுவும் லாக்டவுன் காலத்தில் படங்களே வெளியாகாத நிலையில் அவரால் மட்டும் தான் அந்த படம் தியேட்டரில் வெளியாகி நான் யார் என்பதை வெளிக்கொண்டு வந்தார். அதன் பிறகு லியோ திரைப்படத்தில் நடித்துக் கொடுத்தார். இப்படி என்னுடைய பெயர் வெளியில் தெரிகிறது என்றால் அதற்கு விஜய் தான் காரணம் என ஒரு மேடையில் பேசியுள்ளார்.