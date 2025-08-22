முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
கொட்டுக்காளி வினோத்ராஜ் இயக்கத்தில் நடிக்கும் மணிகண்டன்?

கொட்டுக்காளி

vinoth

, வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025 (10:04 IST)
தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென ஒரு திரைமொழியை உருவாக்கி வருகிறார் பி எஸ் வினோத்ராஜ். அவர் இயக்கிய ‘கூழாங்கல்’ திரைப்படம் பல்வேறு சரவதேச திரைப்பட விழாக்களில் கலந்துகொண்டு வெற்றிபெற்றது. அதையடுத்து அவர் சூரி மற்றும் அன்னாபென் நடிப்பில் இயக்கிய ‘கொட்டுக்காளி’ திரைப்படம் பெரியளவில் எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியது.

நிறைய ப்ரமோஷன்களுக்கு மத்தியில் வெளியான இந்த படம் அதன் மெதுவாக திரைக்கதை மற்றும் படமாக்கலுக்காக பெருவாரியான ரசிகர்களுக்கு அதிருப்தியை அளித்தது. இதனால் இந்த படம் குறித்து எதிர்மறையான விமர்சனங்களும் வெளிவரத் தொடங்கின. அது வசூல் ரீதியாக அந்த படத்தைப் பாதித்தது.

இந்நிலையில் வினோத்ராஜ் தன்னுடைய அடுத்த படம் ‘கமர்ஷியல்’ படமாக இருக்கும் என்று அறிவித்தார். இந்நிலையில் இப்போது அவரின் அடுத்த படம் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி அவரின் அடுத்த படத்தில் மணிகண்டன் கதாநாயகனாக நடிக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

