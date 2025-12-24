சண்முக பாண்டியனின் முந்தைய படங்களின் வசூலை முறியடித்த கொம்பு சீவி

சகாப்தம் படம் மூலம் அறிமுகம் ஆனவர் சண்முக பாண்டியன். முதல் படத்தில் விஜய்காந்த் சிறப்பு வேடத்தில் நடித்திருந்தாலும் படம் தோல்வியை சந்தித்தது. இதை தொடர்ந்து மதுரை வீரன் படைத்தலைவன் என நடித்தார். ஆனாலும் அவருக்கான வெற்றியை பெறமுடியவில்லை.
இந்த நிலையில் சண்முக பாண்டியன் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான படம் கொம்பு சீவி. சரத்குமார் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கும் இப்படத்தை பொன்ராம் இயக்கியிருந்தார். இந்த படம் விமர்சன ரீதியாகவே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. படத்தின் வசூலும் ஓரளவிற்கு நன்றாகவெ இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. படம் வெளியாகிய 4 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் தமிழ்நாட்டில் 1.26 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. உலகளவில் மொத்தமாக 1.5 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த வசூல் சண்முக பாண்டியனின் முந்தைய படங்களை விட அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.