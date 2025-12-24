முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சண்முக பாண்டியனின் முந்தைய படங்களின் வசூலை முறியடித்த கொம்பு சீவி

Advertiesment
kombu seevi

Bala

, புதன், 24 டிசம்பர் 2025 (10:49 IST)
சகாப்தம் படம் மூலம் அறிமுகம் ஆனவர் சண்முக பாண்டியன். முதல் படத்தில் விஜய்காந்த் சிறப்பு வேடத்தில் நடித்திருந்தாலும் படம் தோல்வியை சந்தித்தது. இதை தொடர்ந்து மதுரை வீரன் படைத்தலைவன் என நடித்தார். ஆனாலும் அவருக்கான வெற்றியை பெறமுடியவில்லை.

இந்த நிலையில் சண்முக பாண்டியன் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான படம் கொம்பு சீவி. சரத்குமார் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கும் இப்படத்தை பொன்ராம் இயக்கியிருந்தார். இந்த படம் விமர்சன ரீதியாகவே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. படத்தின் வசூலும் ஓரளவிற்கு நன்றாகவெ இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. படம் வெளியாகிய 4 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் தமிழ்நாட்டில் 1.26 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. உலகளவில் மொத்தமாக  1.5 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த வசூல் சண்முக பாண்டியனின் முந்தைய படங்களை விட அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நான் இங்கு நிற்கிறேனா அதுக்கு விஜய் மட்டும்தான் காரணம்! ஃபீல் பண்ணும் தயாரிப்பாளர்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos