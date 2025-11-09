ஏழைக்கு கோபம் வந்தால் நேரடியாக அடிப்பான்; ஆனால், பணக்காரனுக்குக் கோபம் வந்தால்.. கவினின் ‘மாஸ்க்’ டிரைலர்..!

நடிகர் கவின் நடிப்பில், இயக்குநர் வெற்றி மாறனின் மேற்பார்வையில் உருவான புதிய திரைப்படமான 'மாஸ்க்' படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. அறிமுக இயக்குநர் விக்ரணன் இயக்கியுள்ள இப்படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.
இப்படத்தில் கவினுக்கு ஜோடியாக ருஹானி சர்மா நடிக்க, நடிகை ஆண்ட்ரியா ஜெரேமியா வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். ஆண்ட்ரியா இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவராகவும் உள்ளார். 'மாஸ்க்' திரைப்படம் நவம்பர் 21-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.
டிரைலரில் இடம்பெற்ற ஒரு வசனம் சமூகப் பிரச்சினையை சுட்டிக் காட்டுவதாக அமைந்திருந்தது. "ஏழைக்குக் கோபம் வந்தால் நேரடியாக அடிப்பான்; ஆனால், பணக்காரனுக்குக் கோபம் வந்தால், அவன் ஏழையை சாதகமாக்கி அடிப்பான்."
இந்த வசனம், படத்தில் வர்க்க மோதல் குறித்த வலுவான கருத்து இருக்கும் என்பதை உணர்த்தி, படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை உயர்த்தியுள்ளது.