சென்சார் செய்யப்பட்ட கவினின் ‘கிஸ்’ படம்.. சான்றிதழ் விவரம்!

கவின்

vinoth

, சனி, 13 செப்டம்பர் 2025 (08:58 IST)
சிவகார்த்தியேன் போல சின்னத்திரையில் இருந்து வந்து சினிமாவில் மெல்ல மெல்ல வளர்ந்து வருகிறார் கவின். லிப்ட், டாடா மற்றும் ஸ்டார் ஆகிய படங்களின் மூலம் நம்பிக்கைக்குரிய இளம் நடிகராக உருவானார். இதையடுத்து அவர் நடித்த பிளடி பெக்கர் என்ற படம் ரிலீஸாகி படுதோல்வி அடைந்தது. தற்போது அவர் நடிப்பில் ‘கிஸ்’ மற்றும் ‘மாஸ்க்’ ஆகிய படங்கள் உருவாக்கத்தில் உள்ளன.

ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் தயாரிப்பில், நடன இயக்குனர் சதீஷ் இயக்குனராக அறிமுகமாகும் ’கிஸ்’ கவின் மற்றும் ப்ரீத்தி அஸ்ரானி உள்ளிட்டவர்கள் நடித்து வருகின்றனர். ஜென் மார்டின் ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார். இந்த படம் நீண்ட காலமாக உருவாக்கத்தில் இருந்து வந்த நிலையில் தற்போது ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி ரிலீஸாகிறது.

இந்நிலையில் சமீபத்தில் இந்த படம் சென்சார் செய்யப்பட்டுள்ளது. படத்துக்கு UA சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. படத்தில் முத்தம் ஒரு முக்கிய காரணியாக செயல்படுவதால் இந்த சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் என தெரிகிறது.

பொங்கல் ரிலீஸை உறுதி செய்த பராசக்தி படக்குழு… ஆனால் ஜனநாயகனுடன் நேரடி க்ளாஷ் இல்லை!

