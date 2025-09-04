முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அமேசான் நிறுவனத்தால் ஏற்பட்ட திருப்புமுனை.. புதிய இயக்குனருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த கார்த்திக் சுப்புராஜ்..!

Advertiesment
கார்த்திக் சுப்பராஜ்

Siva

, வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025 (19:08 IST)
இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்பராஜின் தயாரிப்பு நிறுவனமான 'ஸ்டோன் பெஞ்ச்', தற்போது தெலுங்கில் மூன்று புதிய படங்களை தயாரிக்க திட்டமிட்டுள்ளது. அவற்றில் ஒரு படத்தை லோகேஷா என்பவர் இயக்கவுள்ளார். லோகேஷா இதற்கு முன்பு இயக்கிய '11' திரைப்படம், திரையரங்குகளில் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை.
 
இருப்பினும், அந்தப் படம் அமேசான் பிரைமில் வெளியானபோது பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. ₹6.5 கோடி செலவில் தயாரிக்கப்பட்ட அந்தப் படம், அமேசான் மூலம் ₹8.5 கோடிக்கு மேல் வருவாய் ஈட்டியுள்ளது.
 
படத்தின் வெற்றியை பார்த்த அமேசான் நிறுவனம், '11' திரைப்படத்தை பிற மொழிகளான பெங்காலி, மராத்தி போன்ற மொழிகளிலும் டப்பிங் செய்து வெளியிட விருப்பம் தெரிவித்துள்ளது. இது புதிய இயக்குநரான லோகேஷாவுக்கு ஒரு பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்துள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு டூட்' அல்லது 'லைக்.. குழப்பத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos