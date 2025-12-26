முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
‘ஆல் இன் அழகுராஜா’ படத்திற்கு பின் கார்த்தியின் அடுத்த காமெடி படம்.. இயக்குனர் இந்த பிரபலமா?

சுந்தர் சி

Siva

, வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025 (17:15 IST)
மூக்குத்தி அம்மன் 2 திரைப்படத்தின் பணிகளை தொடர்ந்து, இயக்குனர் சுந்தர் சி தனது அடுத்த மெகா ப்ராஜெக்ட்டை நடிகர் கார்த்தியுடன் தொடங்கவுள்ளார். நீண்ட நாட்களாக பேச்சுவார்த்தையில் இருந்த இந்தக் கூட்டணி, தற்போது மீண்டும் உயிர் பெற்றுள்ளது. 
 
நகைச்சுவை திரைப்படங்களில் நடிப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்ட கார்த்தி, சுந்தர் சி-யின் இயக்கத்தில் ஒரு ஜனரஞ்சகமான வெற்றியை பதிவு செய்ய ஆவலுடன் இருக்கிறார்.
 
முன்னதாக கார்த்தி நடிப்பில் வெளியான காமெடி திரைப்படமான 'ஆல் இன் ஆல் அழகுராஜா' திரைப்படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை. எனவே, காமெடி படங்களுக்கு கியாரண்டி அளிக்கும் சுந்தர் சி-யுடன் இணைவது சரியான முடிவாக இருக்கும் என கார்த்தி கருதுகிறார். 
 
சுந்தர் சி-யின் டிரேட்மார்க் நகைச்சுவை மற்றும் கார்த்தியின் எதார்த்தமான நடிப்பு இணைந்து ரசிகர்களுக்கு ஒரு முழுமையான விருந்தாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
ஆரம்பத்தில் கதை விவாதத்தில் ஏற்பட்ட சில மாற்றங்கள் காரணமாக தள்ளிப்போன இந்த படம், தற்போது புதிய பொலிவுடன் விரைவில் படப்பிடிப்புக்கு செல்ல தயாராகி வருகிறது.
 
