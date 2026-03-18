webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இப்படி ஆபாசமாகவா ஒரு பாட்டை எழுதுவது? சென்சார் என்ன தூங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சா? கங்கனா ரனாவத் ஆவேசம்..!

Advertiesment
கங்கனா ரணாவத்
BY: Siva
Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (11:15 IST) Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (10:57 IST)
கன்னடத் திரைப்படமான 'கேடி: தி டெவில்' படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள 'சர்க்கே சுனர்' பாடல், அதன் ஆபாசமான வரிகள் மற்றும் இரட்டை அர்த்த வசனங்களுக்காக கடும் சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளது. 
 
நோரா ஃபதேஹி மற்றும் சஞ்சய் தத் நடித்துள்ள இந்த பாடலின் வரிகள் முகம் சுளிக்க வைப்பதாக கூறி, நடிகையும் அரசியல்வாதியுமான கங்கனா ரணாவத் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
 
பாலிவுட் வரம்பு மீறி செல்வதாகவும், விளம்பரத்திற்காக ஆபாசத்தை கையில் எடுப்பதாகவும் அவர் சாடியுள்ளார். "குடும்பத்துடன் அமர்ந்து படம் பார்க்க முடியாத அளவிற்கு நிலைமை மோசமாகிவிட்டது; இத்தகைய பாடல்கள் மற்றும் படங்களுக்கு கடுமையான தணிக்கை முறைகள் அவசியம்" என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். 
 
முன்னதாக, பிரபல பாடகர் அர்மான் மாலிக் இந்த பாடலை 'வணிக ரீதியிலான பாடல் எழுதுதலின் மிக மோசமான நிலை' என்று விமர்சித்திருந்தார். மங்லி பாடியுள்ள இந்த பாடலுக்கு அர்ஜுன் ஜன்யா இசையமைத்துள்ளார். இணையதளங்களில் இந்த பாடலுக்கு எதிராக பெருகி வரும் எதிர்ப்புகளால், தணிக்கை மற்றும் ஒழுங்குமுறை குறித்த விவாதங்கள் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளன.
 
