நாய் குறைக்கும் போது என்னதான் நடந்தது? ரசிகர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த கம்ருதீன்

நடந்து முடிந்த பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் டைட்டில் வின்னராக திவ்யா கணேஷ் அறிவிக்கப்பட்டார். அவரை தொடர்ந்து சபரி இரண்டாவது இடத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். வைல்ட் கார்டு போட்டியாளராக உள்ளே நுழைந்த திவ்யா கணேஷ் மக்களின் பெரும் ஆதரவை பெற்று 9ஆவது பிக்பாஸ் சீசன் நிகழ்ச்சியில் டைட்டில் வின்னராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அதிலிருந்து இன்று வரை பிக் பாஸ் நட்சத்திரங்கள் ஒன்று கூடி தங்களுடைய மகிழ்ச்சியை கொண்டாடி வருகின்றனர்.
பார்ட்டியில் கலந்து கொண்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது. அதைப்போல ஒவ்வொரு போட்டியாளர்களுக்கும் தனித்தனியாக பேட்டிகள் எடுத்து அவர்களுடைய அனுபவங்களையும் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் இந்த சீசனில் இதுவரை இல்லாத வகையில் புது புது விஷயங்கள் நடந்தன. அதில் முக்கிய விஷயமாக பார்க்கப்பட்டது கணவன் மனைவி இருவரும் ஒரே சீசனில் முதல் முறையாக கலந்து கொண்டது.
இன்னொரு விஷயம் முதல் முறையாக ஒரே நேரத்தில் இரண்டு போட்டியாளர்களுக்கு ரெட் கார்டு கொடுத்து வெளியேற்றப்பட்டது. இந்த நிலையில் ரெட்கார்டு கொடுத்து வெளியேற்றப்பட்ட போட்டியாளர்களை அதன் பிறகு எந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கும் வரவழைக்க மாட்டார்கள். ஆனால் இந்த சீசனில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் பைனலில் ரெட்கார்டு கொடுத்து வெளியேற்றப்பட்ட கம்ருதீன் மற்றும் பார்வதி ஆகிய இருவரும் அழைக்கப்பட்டிருந்தனர்.
இந்த நிலையில் பிரபல youtube சேனல் நிறுவனம் கம்ருதீனை பேட்டி எடுக்கும் பொழுது ஒரு விஷயத்தைப் பற்றி கேள்வி கேட்டனர். அதாவது பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் மற்ற போட்டியாளர்கள் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கம்ருதீனும் பார்வதியும் மட்டும் தனியாக ஒரு அறையில் இருப்பார்கள். அந்த நேரத்தில் திடீரென நாய் குறைக்கும் சத்தம் கேட்டு அனைவரும் எழுந்து இருப்பார்கள்.
அதன்பிறகு பார்வதி அன்று நடந்ததை எண்ணி வருத்தப்பட்டு அழுது கொண்டிருப்பார். அந்த வீடியோ மிகவும் வைரலானது. அன்னைக்கு என்ன தான் நடந்தது என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்கும் பொழுது கம்ருதீன் அது மிகவும் பர்சனலான விஷயம். என்னுடைய நீண்ட நாள் தோழியாக இருக்கும் ஒருவரை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போக விரும்புகிறேன். அதை நான் பர்சனலாக பார்க்கிறேன். ஏனெனில் பார்வதி என்னை பொருத்த வரைக்கும் அவரை ஒரு லாயலாக தான் நினைக்கிறேன். அதையும் தாண்டி எனக்கும் என்னுடைய வுமனுக்கும் இடையில் இருக்கும் ஒரு பர்சனல் விஷயம் என்று கூறும் பொழுது அரங்கத்தில் இருந்த அனைவருமே கம்ருதீனை கைத்தட்டி அவரை உற்சாகப்படுத்தினார்கள் .