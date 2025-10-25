கைதி 2 படத்தின் பணிகளைத் தொடங்கிய லோகேஷ் & தயாரிப்பாளர் எஸ் ஆர் பிரபு!

குறுகிய காலத்தில் புகழின் உச்சிக்கு சென்ற இயக்குனர் லோகேஷ் அதே வேகத்தில் இப்போது சறுக்கியுள்ளார். ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் அவர் இயக்கிய ‘கூலி’ திரைப்படம் வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெற்றாலும் விமர்சன ரீதியாக தாக்குதல்களை சந்தித்துள்ளது. குறிப்பாக இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் ட்ரோல்களுக்கு உள்ளாகும் அளவுக்கு சென்றது விமர்சனம்.
இதன் காரணமாக ரஜினி- கமல் இணையும் படத்தில் இருந்து அவர் விலக்கப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்பட்டது. அதனால் அவர் கைதி 2 படத்தைதான் இயக்குவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இதற்கிடையில் அவர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் கதாநாயகனாகவும் நடித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில் சமீபத்தில் கைதி 2 படத்துக்கான முன் தயாரிப்புப் பணிகளை அவர் தொடங்கியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. அதற்கான அலுவலகம் ஒன்றை போட்டுக் கொடுத்து தயாரிப்பு செலவுகளை தயாரிப்பாளர் எஸ் ஆர் பிரபு ஏற்றுக் கொண்டுள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.