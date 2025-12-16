தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான தொடரில் இருந்து விலகுகிறாரா பும்ரா? என்ன காரணம்?

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில், இந்தியாவின் முதன்மை வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஜஸ்பிரித் பும்ரா மூன்றாவது போட்டியில் இருந்து விலகினார். தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் இருந்த நிலையில், அவரது விலகல் இந்திய அணிக்கு சிறிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தியது.
இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், பும்ரா தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக விலகியதாக தெரிவித்தார். மிக நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதால், பும்ரா உடனடியாக மும்பை திரும்பியதாக பிசிசிஐ உறுதி செய்தது.
பிசிசிஐ அதிகாரி ஒருவர், குடும்ப உறுப்பினரின் நிலைமை மேம்பட்டால், பும்ரா நான்காவது அல்லது ஐந்தாவது போட்டியில் திரும்புவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது என்று பி.டி.ஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தார். குடும்ப உறுப்பினரின் ஆரோக்கியமே முதல் முன்னுரிமை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
பும்ரா இல்லாதபோதும், இந்தியா மூன்றாவது டி20 போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி தென்னாப்பிரிக்காவை 117 ரன்களுக்கு சுருட்டி, ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுத் தொடரில் 2-1 என முன்னிலை பெற்றது. அறிமுகப் பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணா உட்பட ஆறு பந்து வீச்சாளர்களும் சிறப்பாக பங்களித்தனர். அடுத்த போட்டி லக்னோவில் நடைபெற உள்ளது.