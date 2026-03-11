முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






என் அம்மா பேருதான் இனிஷியல்!. அப்பா வேண்டாம்!.. ஜேசன் சஞ்சய் போடும் கையெழுத்து!..

Advertiesment
jason
BY: BALA
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (13:49 IST) Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (13:52 IST)
google-news
தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் விஜய். தற்போது அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறிவிட்டார்.. அவர் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் வருகிற சட்டமன்றத் தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது. விஜய் ஒரு பிரபலமான நடிகர் என்பதால் அவருக்கு இளைஞர்களிடம் அதிக வரவேற்பு இருப்பதாக தெரிகிறது..

நடக்கவுள்ள தேர்தலில் தவெக குறிப்பிட்ட சதவீத வாக்குகளை வாங்கும் என கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகியுள்ளது. ஒருபக்கம் விஜய் நீலாங்கரை வீட்டில் தனியாக வசிக்க, அவரின் மனைவி சங்கீதா லண்டனில் வசிக்கிறார். மகனும், மகளும் சென்னையில் வெவ்வேற இடங்களில் தனியாக வாழ்கிறார்கள்..

இந்நிலையில்தன், விஜயின் மனைவி சங்கீதா சமீபத்தில் விஜயிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகினார். மேலும் விஜய்க்கு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாக சொல்லி பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார். அதேபோல், விஜய் திரிஷாவுடன் ஒரு திருமணத்திற்கு சென்றதும் சர்ச்சையை கிளப்பியது.

ஒருபக்கம், விஜயின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் சினிமாவில் இயக்குனராக மாறியிருக்கிறார்.. லைக்கா தயாரிப்பில் சிக்மா என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்திருக்கிறார்.. இந்த படம் விரைவில் வெளியாகியுள்ளது.. புதிய படத்தின் டைட்டில் கார்டு மற்றும் கையெழுத்துகளில் ஜேசன் சஞ்சய் தந்தையின் பெயரை பயன்படுத்தில்லையாம். தந்தையின் பெயருக்கு பதிலாக Jason Sanjay S என்று மட்டுமே குறிப்பிடுகிறார். அதில் S என்பது அவரின் தாய் சங்கீதாவை குறிப்பதாக சொல்லப்படுகிறது..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஆம்பளதான் எல்லாமா?. பொம்பள மேல தப்பே இல்லையா?!. பொங்கிய ரவி மோகன்!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos