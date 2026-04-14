ஜனநாயகன் ஏப்ரல் 24-ல் தியேட்டரில் ரிலீஸாவது உண்மையா?.. நடப்பது என்ன?..

Publish Date: Tue, 14 Apr 2026 (10:58 IST)
Updated Date: Tue, 14 Apr 2026 (11:12 IST)
கே.வி.என் நிறுவனம் தயாரிப்பில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்து உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன்.கடந்த ஜனவரி 9ம் தேதி இந்த படம் வெளியாகவிருந்தது. ஆனால், தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் படம் வெளியாகவில்லை. படத்தின் தயாரிப்பாளர் நீதிமன்றம் சென்று ஒரு மாத காலமாகியும் எதுவும் நடக்காமல் வழக்கை வாபஸ் வாங்கி மீண்டும் மறுதணிக்கைக்கும் விண்ணப்பித்தார்..
படத்தில் தேர்தல் தொடர்பான காட்சிகள் இருந்ததால் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் இந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும் என தணிக்கை அதிகாரிகள் கூறிவிட்டனர். இந்நிலையில்தான் ஜனநாயகன் முழு படமும் இணையத்தில் லீக் ஆனது. பலரும் அதை டவுன்லோட் செய்து பார்த்துவிட்டனர்.. இது படக்குழுவிற்கு பேரதிர்ச்சியை கொடுத்தது.
இதனால் படத்தின் தயாரிப்பாளருக்கு கடுமையான நஷ்டம் ஏற்படும் எனத் தெரிகிறது. இந்நிலையில், ஜனநாயகன் படம் வருகிற 24-ஆம் தேதியன்று வெளியிடும் முயற்சியில் தயாரிப்பாளர் இறங்கியிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. வினியோகஸ்தர்களுடன் விரைவில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவிருப்பதாகவும், அதன்பின் ஓடிடி நிறுவனத்துடன் பேசி எல்லாம் சரியாக நடந்தால் வருகிற 24-ம் தேதி ஜனநாயகன் படத்தை வெளியிட தயாரிப்பாளர் முடிவெடுத்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியானது. இது விஜய் ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது.
ஆனால் இது நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்கிறார்கள் சிலர்.. ஏனெனில் படத்திற்கு இப்போது வரை தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை.. தேர்தல் அதிகாரிகள் யாரும் படத்தை பார்க்கவில்லை.. எப்போது பார்க்கிறோம் என்று கூட அவர்கள் சொல்லவில்லை. எனவே அவர்கள் படத்தை பார்த்து முடித்து, தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைத்து படம் எப்போது வெளியாகும் என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது. எப்படி பார்த்தாலும் இந்த திரைப்படம் மே அல்லது ஜூன் மாதம்தான் வெளியாகும் என்கிறார்கள் விவரம் அறிந்தவர்கள்..