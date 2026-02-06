முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கேஸ் வாப்பஸ்!.. ஜனநாயகன் ரிலீஸுக்கு தேதி குறிச்ச தயாரிப்பாளர்!..

Advertiesment
jananaygan

Mahendran

, வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி 2026 (19:00 IST)
ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தை கடந்த ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியிட திட்டமிட்டார்கள்.. ஆனால் படம் படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை என்பதால் படத்தின் ரிலீஸ் முடங்கியது.

படத்தை மறுதணிக்கை செய்ய வேண்டும், ஏனெனில் ஒரு அதிகாரி எதிர்ப்பு தெரிவித்து இருக்கிறார் என சென்சார் போர்ட் சொல்ல அதை ஏற்காத தயாரிப்பாளர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.. ஆனால் ஒரு மாதம் ஆகியும் இந்த வழக்கில் இதுவரை தயாரிப்பாளருக்கு சாதகமான தீர்ப்பு கிடைக்கவில்லை..

தற்போது இந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.. விரைவில் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வரவிருக்கிறது. ஆனால் இந்த வழக்கை தயாரிப்பாளர் ஏற்கனவே வாபஸ் வாங்கி விட்டதாகவும், மறுதணிக்கைக்கு விண்ணப்பித்து விட்டதாகவும் செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது.

படம் மறு தணிக்கைக்கு சென்று விட்டால் கண்டிப்பாக இன்னும் சில நாட்களில் சான்றிதழை கொடுத்து விடுவார்கள்.. எனவே வருகிற 19 அல்லது 20ம் தேதி ஜனநாயகன் படம் வெளியாகும் என சொல்கிறார்கள் விபரம் அறிந்தவர்கள்.இந்த செய்தி விஜய் ரசிகர்களை சந்தோஷப்படுத்தி இருக்கிறது...

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பில்டப்பே வேணாம்!.. நிறைய வசனங்களை அஜித் தூக்கிட்டார்!.. கௌதம் மேனன் பேட்டி!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos