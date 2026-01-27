கைவிட்ட நீதிமன்றம்... ஜனநாயகனுக்கு அடுத்த அடி!.. தள்ளிப்போகும் ரிலீஸ்!..

தணிக்கை வாரியத்திற்கு போதுமான அவகாசம் கொடுக்கப்படவில்லை என சொல்லி தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு தடை விதித்திருக்கிறது சென்னை உயர்நீதிமன்ற அமர்வு.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை கடந்த 9ம் தேதி வெளியிட திட்டமிட்டனர்.. ஆனால் தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழை கொடுக்காததோடு மறு தணிக்கை செய்ய வேண்டும் என சொன்னதால் அதிர்ச்சியடைந்த தயாரிப்பு நிறுவனம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது.. இந்த வழக்கில் ‘சான்றிதழ் கொடுப்பதாக சொல்லிவிட்டு மறுத்தணிகை என சொல்வதை ஏற்க முடியாது’ என கருத்து சொன்ன தனி நீதிபதி பிடி ஆஷா படத்திற்கு உடனே தணிக்கை சான்றிதழை கொடுக்க வேண்டும் என தீர்ப்பளித்தார்.
ஆனால் இதை எதிர்த்து தணிக்கை வாரியம் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலேயே மேல் முறையீடு செய்யப்பட்டது. அதையடுத்து உடனடியாக தனி நீதிபதி உத்தரவுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கு கடந்த சில நாட்களாக நடந்து வந்த நிலையில் இன்று இந்த தீர்ப்பு வெளியாகியுள்ளது.
அதன்படி ஏற்கனவே தணிக்கை வாரியத்தின் மேல்முறையீட்டில் வந்த அதே தீர்ப்பை தற்போது உயர்நீதிமன்ற அமர்வு உறுதி செய்திருக்கிறது.. அதன்படி தனி நீதி உத்தரவுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.. தணிக்கை வாரியம் பதிலளிக்க போதுமான அவகாசத்தை தனி நீதிபதி கொடுக்கவில்லை.. எனவே இந்த வழக்கை மீண்டும் தனி நீதிபதி பிடி ஆஷாவே விசாரிக்கலாம்.. இந்த முறை தணிக்கை வாரியத்திற்கு பதிலளிக்க தேவையான அவகாசம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று தீர்ப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதையடுத்து ஜனநாயகன் திரைப்படம் உடனடி வெளியாவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டு இருக்கிறது.