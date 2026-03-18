ஜனநாயகனுக்கு மீண்டும் சிக்கல்!.. சென்சார் போர்ட் வச்ச அடுத்த செக்!..

Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (11:17 IST)
Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (11:19 IST)
நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்திருக்கும் நிலையில் அவர் நடித்திருக்கும் கடைசி திரைப்படம் ஜனநாயகன். ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கும் இந்த திரைப்படத்தில் மமிதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே, பிரகாஷ்ராஜ் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள். இந்த படத்தில் வில்லனாக பாலிவுட் நடிகர் பாபி தியோல் நடித்திருக்கிறார்.
இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருக்கிறார். பொங்கலை முன்னிட்டு கடந்த ஜனவரி 9ம் தேதி ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் படம் வெளியாவதற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழை கொடுக்க முடியாது.. ஏனெனில் படத்தை மறுதணிக்கை செய்யவேண்டும் என தணிக்கை வாரியம் சொன்னதால் அதிர்ச்சியடைந்த தயாரிப்பாளர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்..
முதலில் தயாரிப்பாளருக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பு வந்தாலும் தணிக்கை வரியம் உடனே மேல்முறையீடு செய்தது. அதன்பின் ஒரு மாத காலம் இந்த வழக்கு நடந்தது.
ஒரு கட்டத்தில் நிலைமையை புரிந்து கொண்ட தயாரிப்பாளர் கடந்த பிப்ரவரி 5ம் தேதி தான் தொடர்ந்த வழக்கை வாபஸ் பெற்றார். அதோடு மறு தணிக்கைக்கும் விண்ணப்பித்தார்..
ஆனாலும் 40 நாட்கள் வரை தணிக்கை வாரியம் படத்தை பார்க்காமல் இழுத்தடித்தனர். இந்நிலையில்தான் நேற்று இந்த படம் மும்பையில் மறுதணிக்கை செய்யப்பட்டது.. சரி பிரச்சனை முடிந்து விடும்.. படத்திற்கு சான்றிதழ் கிடைத்துவிடும் என விஜய் ரசிகர்களும், தயாரிப்பாளரும் எதிர்பார்த்த நிலையில் படத்தில் நிறைய அரசியல் காட்சிகள் இருப்பதால் தேர்தல் ஆணையம் இந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும் என தணிக்கை வாரியம் தற்போது பரிந்துரை செய்திருக்கிறது.
தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரிகள் எப்போது படத்தை பார்ப்பார்கள் என்பது தெரியவில்லை.. எப்படி பார்த்தாலும் ஜனநாயகன் திரைப்படம் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுக்கு பின்னரே வெளியாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது..