ஜனநாயகனால் சிறை படத்துக்கு அடிச்ச லக்!.. விக்ரம் பிரவுக்கு நேரம்தான்!....

சிவாஜி கணேசனின் பேரன் என்கிற அறிமுகத்தோடு கும்கி படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் விக்ரம் பிரபு. இளைய திலகம் பிரபுவின் வாரிசு இவர். முதல் படமே சூப்பர் ஹிட் அடித்ததால் இவருக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்புகள் வந்தது. அவற்றில் சில படங்கள் மட்டுமே ஓடிய நிலையில் பல படங்கள் இவருக்கு தோல்விப் படங்களாக அமைந்தது.
சுரேஷ் ராஜகுமாரி இயக்கத்தில் விக்ரம் பிரபு முக்கிய வேடத்தில் நடித்து கடந்த டிசம்பர் 25ஆம் தேதி வெளியான சிறை திரைப்படம் பாசிட்டிவ்வான விமர்சனங்களை பெற்றது. இந்த படத்தை எல்லோரும் பாராட்ட நல்ல வசூலும் கிடைத்தது. ஆனால் பொங்கலுக்கு விஜயின் ஜனநாயகன், சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி போன்ற படங்கள் வருவதால் சிறை படத்தை தியேட்டர்களிலிருந்து தூக்கி விட்டார்கள்.
ஆனால் எதிர்பார்த்தபடி ஜனநாயகன் படம் ரிலீஸ் ஆகவில்லை. எனவே பல தியேட்டர்களிலும் மீண்டும் சிறை படத்தையே திரையிட்டுவிட்டனர். ஆச்சர்யமாக தற்போதும் சிறை படம் நல்ல வசூலை பெற்று வருகிறதாம். ஒரு பக்கம் பராசக்தி படத்திற்கு பெரிய வசூல் இல்லை என்கிற நிலையில் அதை விட அதிகமாகவே சிறை படத்திற்கு வசூல் வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.
ஒருபக்கம், பராசக்தியா? ஜனநாயகனா? என யோசித்த சில தியேட்டர் அதிபர்கள் ‘நாங்கள் ஜனநாயகனை திரையிடுகிறோம்.. பராசக்தி வேண்டாம்’ என அப்படத்தை வெளியிட்ட ரெட்ஜெயண்ட் பிக்சர்ஸ் தரப்பிடம் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.. ஆனால் ஜனநாயகன் வெளியாகவில்லை என்பதால் ‘பராசக்தியையை கொடுங்கள்’ என கேட்டபோது ரெட்ஜெயண்ட் தரப்பு படத்தை கொடுக்க மறுத்துவிட்டதாம். எனவே, அந்த தியேட்டர்களும் சிறை படத்தையெ தற்போது போட்டிருக்கிறார்கள்.. அங்கும் சிறை நல்ல வசூலை பெற்று வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.