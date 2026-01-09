இயக்குனர் பார்த்திபனிடம் உதவி இயக்குனராக வேலை செய்தவர் ஹெச் வினோத். இவர் ஒரு பத்திரிகையாளர். விகடன் உள்ளிட்ட சில பத்திரிகைகளில் வேலை செய்திருக்கிறார். சதுரங்க வேட்டை திரைப்படம் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமானார். முதல் படத்திலேயே கவனிக்க வைத்தார். அதன்பின் கார்த்தியை வைத்து அவர் இயக்கிய தீரன் அதிகாரம் ஒன்று படமும் விமர்சன ரீதியாக பாராட்டை பெற்றது.
அதன்பின் அஜித்தை வைத்து நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை, துணிவு ஆகிய படங்களை இயக்கினார். மேலும், கமல்ஹாசனை வைத்தும் வினோத் ஒரு படத்தை இயக்குவதாக இருந்தது. ஆனால் சில காரணங்களால் அது நடக்கவில்லை. தற்போது விஜயின் கடைசி திரைப்படமான ஜனநாயகன் படத்தை இயக்கி முடித்திருக்கிறார் வினோத். அதேநேரம், இன்று வெளியாகவிருந்த அந்த திரைப்படம் சென்சார் பிரச்சினையில் சிக்கியதால் ரிலீஸ் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இந்நிலையில்தான், வினோத்தைப் பற்றிய ஒரு முக்கிய தகவல் தெரிய வந்திருக்கிறது. சில நாட்களுக்கு முன்பு ஊடகம் ஒன்றுக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில் ‘ஒரு முறை சீமான் அண்ணனிடம் நான் போனில் பேசியபோது ‘டேய் என்னடா!.. தமிழில் பேர் எழுதும் போதும் H.வினோத் என ஆங்கிலத்தில் இன்சில் போடுற.. தமிழில் போட மாட்டியா?’ என உரிமையாக கேட்டார். ‘அப்படி போட்ட நிறைய பேர் ஏத்துக்க மாட்டாங்க’ என்று சொன்னேன்.
அதற்கு ‘யார் ஏத்துக்க மாட்டாங்க சொல்லு. நான் பேசுறேன்’ என்றார். அதன் பிறகுதான் அ.வினோத் என்று எழுத தொடங்கினேன் என்று கூறியிருக்கிறார். இப்போதும் பல பத்திரிக்கைகள் அவரின் பெயரை அ.வினோத் என்றுதான் எழுதுகிறார்கள். சில ஊடகங்கள் ஹெச்.வினோத் என்று எழுதுகிறார்கள்.