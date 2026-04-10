ரிலீசுக்கு முன்பே லீக்கான ஜனநாயகன் காட்சிகள் - எச்.வினோத் போட்ட பதிவு

Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (12:57 IST)
Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (13:00 IST)
அரசியல் கட்சித் துவங்கியுள்ள நடிகர் விஜய்யின் கடைசிப் படம் 'ஜனநாயகன்'. இயக்குநர் எச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படம், தமிழ் திரையுலகில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆனால், படம் இன்னும் திரைக்கு வராத நிலையில், அதன் காட்சிகள் இணையத்தில் சட்டவிரோதமாகக் கசிந்துள்ளது ஒட்டுமொத்த திரையுலகிற்கும், ரசிகர்களுக்கும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் பணிகள் முடிந்து பல மாதங்கள் ஆகிவிட்ட போதிலும், சென்சார் (தணிக்கை) சிக்கல்கள் காரணமாகப் படத்தின் வெளியீடு தொடர்ந்து தாமதமாகி வருகிறது. சில குறிப்பிட்ட பிரச்சனைகளால் இதுவரை தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால், படம் எப்போது வெளியாகும் என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் இல்லாமல் ரிலீஸ் தேதி இழுபறியில் உள்ளது.
ஒருபுறம் சென்சார் பிரச்சனையால் படக்குழு தவித்து வரும் நிலையில், நேற்று திடீரென 'ஜனநாயகன்' படத்தின் சில முக்கிய காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் சட்டவிரோதமாகக் கசிந்தது. ரிலீசுக்கு முன்பே பைரசி வளையத்தில் படம் சிக்கியிருப்பது, படக்குழுவினருக்குக் கூடுதல் நெருக்கடியையும் மன உளைச்சலையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த எதிர்பாராத கசிவு குறித்து, படத்தின் இயக்குநர் எச்.வினோத் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் மிகுந்த வேதனையுடன் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "ஒவ்வொரு காட்சியும் ஒருவரின் கனவைச் சுமந்துள்ளது. வெளியீட்டிற்கு முன்பே அது கசிவது உண்மையிலேயே வேதனையானது. தயவுசெய்து அதைப் பகிராமல் ஆதரவளியுங்கள்" என ரசிகர்களுக்கும், திரைத்துறையினருக்கும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
