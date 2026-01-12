முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இவ்ளோ பசங்கள வச்சுக்கிட்டு அமைதியா இருக்கீயேபா! விஜய் மீது ஆத்திரமடையும் ஜேம்ஸ் வசந்த்

vijay tvk tamil cinema news james vasanth விஜய் தமிழ் சினிமா செய்திகள்

bala

, திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (15:15 IST)
இந்த பொங்கல் தளபதி பொங்கலாக இருக்க வேண்டியது, ஆனால் விஜய் நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகவில்லை. அதனால் விஜய் ரசிகர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய ஏமாற்றத்தை கொடுத்துள்ளது. கடந்த ஒரு மாதமாகவே விஜய் ரசிகர்கள் தயார் நிலையில் இருந்தனர். பேனர்கள் வைத்து மேளங்கள் அடித்து ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை பெரிய அளவில் கொண்டாட வேண்டும் என ஒரு மாதத்திற்கு முன்பிருந்தே தங்களை தயார்படுத்தி வந்தனர். சும்மாவே விஜய் படம் என்றாலே அது ஒரு தனி கொண்டாட்டம்தான். அதுவும் விஜய்க்கு இது கடைசி படம் என்பதால் அவரே மறக்க முடியாத வகையில் இந்தப் படத்தை வெற்றி அடைய செய்ய வேண்டும் என விஜய் ரசிகர்கள் எண்ணியிருந்தனர்.
 
ஆனால் சென்சார் பிரச்சனை நீதிமன்றம் என பல பிரச்சனைகளைக் கடந்து இந்த படம் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகாமல் இருக்கிறது. படத்தின் ரிலீஸ் தேதி எப்போது என்று தெரியாது. ஒரு பக்கம் கரூரில் நடந்த அந்த துயர சம்பவத்திற்கு இன்று டெல்லியில் சிபிஐ விஜய்யிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இன்னொரு பக்கம் சென்சார் பிரச்சினை காரணமாக ஜனநாயகன் படத்தின் வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது. இப்படி எல்லா பக்கமும் கன்னி வெடியாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில் பிரபல இசை அமைப்பாளர் ஜேம்ஸ் வசந்த் இதைப் பற்றி சில விஷயங்களை அவர் பேசியுள்ளார்.
 
ரசிகர்கள் கொந்தளிக்கிறான், அவனுக்கு வேண்டியது படம்தான். மற்றபடி கொள்கையோ கோட்பாடோ எதுவும் கிடையாது. அவனே சொல்கிறான், கட்டவுட் வைத்திருப்பேன் எல்லாரையும் அடித்து நொறுக்கி விடுவேன் என கூறுகிறான். இவங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லவாவது விஜய் வாயை திறக்க வேண்டாமா? தம்பி இது ஒரு அமைப்புக்கும் ஒரு துறைக்கும் இடையே இருக்கும் பிரச்சனை இதை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம் என ஏதாவது சொல்லி இருக்கணும். இந்த சூழலில் தப்பாக பேசுகிறார்கள். இவ்வளவு பசங்களை தயார்படுத்தி வைத்து விட்டு அமைதியா இருக்கியேப்பா?
 
விஜய் மீதுதான் அவ்வளவு ஆத்திரமும் வருகிறது. தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களை கெடுத்து குட்டிச்சுவர் ஆக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் விஜய் . ஏன் இப்படி பேச விட்டு வேடிக்கை பார்க்கிறார்? ஏன் ஒரு படம் சென்சார் ஆகலை என்றால் அது ரசிகரின் பிரச்சினையா? எப்போது படம் வருகிறதோ அப்போது பார்க்க வேண்டியதுதானே ? இதில் ஒருத்தன் ரேஷன் கடையில் கொடுத்த 3000 ரூபாயை கொண்டு போய் டிக்கெட் வாங்கி இருக்கிறான். இப்போது படம் ரிலீஸ் ஆகவில்லை. எனக்கு அதில் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தால் கூட போதும் என பேட்டி கொடுத்து வருகிறான் .
 
இதெல்லாம் என்ன அசிங்கம் ? அவ்வளவுக்கும் விஜய் தானே பொறுப்பு. இவர்தான் பதில் சொல்லியாக வேண்டும். வீட்டில் அமைதியாக பங்களாவிற்குள் அமைதியாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். பொதுமக்களுக்குள் ஒருவரை ஒருவர் முட்டிக்கொண்டு போராட வேண்டுமா? ஆனால் பொதுமக்கள் பலரும் திமுகவை திட்டி வருகின்றனர். அவனுக்கு என்ன தெரியும்? ஏனெனில் இவர் பல மேடைகளில் பேசும் பொழுது திமுகவையே சாடி வார்த்தைகளை விட்டு வருகிறார். அதைத்தானே அவருடைய ரசிகர்களும் ஃபாலோ பண்ணுவார்கள். இதுதான் அரசியல் படுத்துவது. அறிவைத் தாண்டி அவர்களை மூர்க்கத்தனமாக சிந்திக்க வைப்பது அரசியல் படுத்தாமை. இது மாதிரி மற்ற கழகங்கள் மற்ற கட்சிகள் செய்யவில்லையே. பொறுப்புடன் நடந்து கொள்கிறார்கள் என ஜேம்ஸ் வசந்த் கூறியுள்ளார்.

