போலீஸ் போலீஸ் வெப்தொடர் நிறைவடைகிறதா? வைரலாகும் புகைப்படம்..!

Police Web Series

Siva

, செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (08:25 IST)
டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் வெற்றிகரமாக ஒளிபரப்பாகி வரும் 'போலீஸ் போலீஸ்' வெப் தொடர் விரைவில் முடிவுக்கு வரவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
மிர்ச்சி செந்தில், ஜெயசீலன், தங்கவேல் மற்றும் சுஜிதா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வரும் இந்த தொடரில், 'செம்பருத்தி' புகழ் ஷபானாவின் நடிப்பு ரசிகர்களை பெரிதும் கவர்ந்தது.
 
கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் தொடங்கப்பட்ட இந்த தொடர், விறுவிறுப்பான கதைக்களத்தால் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இந்நிலையில், இத்தொடரின் கடைசி நாள் படப்பிடிப்பு நேற்றுடன் நிறைவடைந்ததாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது.
 
படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடிகர்கள் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. கிளைமாக்ஸ் காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டுவிட்டதால், இன்னும் சில வாரங்களில் இந்த தொடர் நிறைவடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
இது ஷபானா மற்றும் செந்தில் ரசிகர்களிடையே ஒருபுறம் வருத்தத்தையும், மறுபுறம் தொடரின் இறுதிப்பகுதி மீதான ஆர்வத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
