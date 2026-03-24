போர் நிறுத்தத்திற்கு ஒப்புக்கொண்ட ஈரான் உச்ச தலைவர்.. பாகிஸ்தானில் முக்கிய பேச்சுவார்த்தை..!

Publish Date: Tue, 24 Mar 2026 (14:59 IST)
Updated Date: Tue, 24 Mar 2026 (14:58 IST)
ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையிலான போர் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், ஒரு முக்கிய ராஜதந்திர திருப்பமாக ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவர் மொஜ்தபா கமேனி அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவும் ஒப்பந்தத்தை எட்டவும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
அரபு நியூஸ் மற்றும் இஸ்ரேலிய ஊடகங்கள் வெளியிட்ட இந்த செய்தி, மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் போர் சூழலில் அமைதிக்கான ஒரு நம்பிக்கையை விதைத்துள்ளது. குறிப்பாக, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அரக்சி இடையிலான தொடர்புகள் உயர்மட்ட அனுமதியுடன் நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை அமெரிக்காவும் ஈரானும் இணைந்து கட்டுப்படுத்தும் ஒரு சூழலை தான் எதிர்பார்ப்பதாக டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், ஈரானின் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மீதான தாக்குதல்களை ஐந்து நாட்களுக்கு தள்ளிவைக்க டிரம்ப் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இந்த பேச்சுவார்த்தைகளின் முன்னேற்றமாக, வரும் ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதிக்குள் போர் முடிவுக்கு வர வாய்ப்புள்ளதாக இஸ்ரேலிய அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாகிஸ்தானின் இஸ்லாமாபாத் நகரில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நேரடி சந்திப்பு நடைபெற வாய்ப்புள்ளதாகவும், இது உலகளாவிய எரிசக்தி பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.