முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






உன்னை நம்பி நாடிருக்கு!.. இளையராஜா போட்ட வீடியோ.. விஜயை சப்போர்ட் பண்றாரா?!..

ilayaraja
BY: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Publish Date: Fri, 01 May 2026 (15:54 IST) Updated Date: Fri, 01 May 2026 (17:04 IST)
google-news
நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பவர் விஜய். ஆனால், திரையுலகிலிருந்து அவர் எந்த ஆதரவும் கிடைக்கவில்லை. அவருடன் நெருக்கமாக பழகியவர்கள், அவரின் படத்தில் நடித்தவர்களில் சிலர் மட்டுமே விஜய்க்கு ஆதரவாக பேசி வருகிறார்கள். சீனியர் நடிகர்களான ரஜினி, கமல் உள்ளிட்ட யாரும் விஜய்க்கு ஆதரவாக பேசவில்லை. ஆனால், விஜய் அதையெல்லாம் எதிர்பார்க்கவில்லை.

தன்னுடை ரசிகர்களையும், பொதுமக்களையும் நம்பி விஜய் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார். நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் முதல்நிலை வாக்காளர்களும், இளைஞர்களும் விஜயின் விசில் சின்னத்திற்கு வாக்களித்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆட்சி அமைக்கும் அளவுக்கு வெற்றிபெற முடியாது என்றாலும் அதிமுக, திமுக போன்ற கட்சிகள் தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைப்பதை தடுக்குமளவுக்கு விஜய் வாக்குகளை வாங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில்தான், இசைஞானி இளையராஜா தனது யுடியூப் சேனலில் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் இயக்கி 1988ம் வருடம் வெளியான இது எங்கள் நீதி படத்தில் இடம் பெற்ற ‘சின்ன தம்பி உன்னை நம்பி நாடிருக்கு’ என்கிற பாடலை பகிர்ந்துள்ளார். இந்த படத்தில் விஜய் சிறுவனாக நடித்திருப்பார். எனவே, தம்ப் லைனில் விஜய் புகைப்படத்தையும் இளையராஜா பகிர்ந்துள்ளார்.

webdunia


இதை இளையராஜா தரப்பு சாதாரணமாக செய்தார்களோ என்னவோ விஜய் ரசிகர்கள் இதை இளையராஜா விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுத்திருப்பதாக எடுத்துக்கொண்டனர். அதற்கு காரணம் விஜய் அரசியலுக்கு வந்துள்ள நிலையில் ‘உன்னை நம்பி நாடிருக்கு’ என்கிற பாடலை இளையராஜா பகிர்ந்ததுதான் இதற்கு காரணம்.



Share this Story:
About Writer சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திறமைக்கு இடமில்லையா? ஷோபனா போன்ற ஜாம்பவான்களைக் கூப்பிடுங்க.. ரியாலிட்டி ஷோக்களை வெளுத்த வனிதா

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos