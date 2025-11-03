முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஓடிடி ரிலீஸூக்குப் பின் அதிகம் ட்ரால் ஆகும் தனுஷின் ‘இட்லி கடை’!

Advertiesment
தனுஷ்

vinoth

, திங்கள், 3 நவம்பர் 2025 (10:03 IST)
தனுஷ் இயக்கம் மற்றும் நடிப்பில் உருவான ‘இட்லி கடை’ கடந்த ஒன்றாம் தேதி ஆயுதபூஜை அன்று ரிலீஸானது.  தனுஷுடன் நித்யா மேனன், ஷாலினி பாண்டே, சத்யராஜ், அருண் விஜய் மற்றும் பார்த்திபன் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்க படத்தை டான் பிக்சர் தயாரிக்க, ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். ஒளிப்பதிவாளராக கிரண் கௌஷிக் பணியாற்றினார்.

குடும்ப செண்டிமெண்ட், இட்லி கடை எமோஷன், பள்ளிப் பருவ காதல், என சிம்பதி எமோஷனல் டிராமாவாக உருவாகி இருந்த ‘இட்லி கடை’ திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது. அந்நேரத்தில் வெளியான ‘காந்தாரா’ திரைப்படம் பெரியளவில் வெற்றிபெற்ற நிலையில் ‘இட்லி கடை’ படத்தின் வசூல் பாதிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் தற்போது இட்லி கடை படம் ஓடிடியில் ஸ்ட்ரீம் ஆகத் தொடங்கியுள்ள நிலையில் அதன் அமெச்சூரானக் காட்சிகள் மற்றும் பிற்போக்குத்தனமான கதையமைப்பு ஆகியவற்றுக்காக அதிகளவில் ட்ரோல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. சமீபகாலமாக ஓடிடியில் படம் ரிலீஸாகும் போது கேலிகள் மற்றும் ட்ரால் மீம்ஸ்கள் அதிகமாகப் பரவுவது வாடிக்கையாகியுள்ளது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நாகார்ஜுனாவின் நூறாவது படத்தில் இணைந்த மற்றொரு ஹீரோயின்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos