முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






'இட்லி கடை' திரைப்படம்: மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் கதையா? படக்குழு அளித்த விளக்கம் என்ன?

Advertiesment
இட்லி கடை

Siva

, வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025 (17:37 IST)
தனுஷ் நடித்துள்ள  'இட்லி கடை' திரைப்படம் சமையல் கலைஞர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் வாழ்க்கை கதையைத் தழுவி எடுக்கப்பட்டதாக சமூக வலைதளங்களில், பரவிய தகவலை, படக்குழு முற்றிலுமாக மறுத்துள்ளது. இது தொடர்பாக மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் சட்ட ரீதியான நோட்டீஸ் அனுப்பியதாக கூறப்பட்ட தகவலும் உண்மை இல்லை என படக்குழு விளக்கமளித்துள்ளது.
 
'இட்லி கடை' திரைப்படத்தின் கதைக்களம் குறித்துச் சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு யூகங்கள் பரவின. குறிப்பாக, இந்தப் படம் சமையல் கலைஞர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் வாழ்க்கையை அடிப்படையாக கொண்டது என்றும், இதனால் அவர் படக்குழுவுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியதாகவும் செய்திகள் வெளியாகின.
 
ஆனால், படக்குழு இந்த தகவலை முற்றிலும் மறுத்துள்ளது. "இட்லி கடை திரைப்படத்திற்கும், மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை. இது முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒரு கதை," என்று படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டதாக வந்த செய்திகள் பொய்யானவை எனவும் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
 
ஒரு சமையல் கலைஞர் குறித்து படம் எடுக்கப்பட்டால், அது மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் கதையாகத்தான் இருக்கும் என்ற யூகத்தின் அடிப்படையில் இந்த வதந்திகள் பரப்பப்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பாலிவுட்டிலும் வில்லனாகும் அர்ஜுன் தாஸ்: ரன்வீர் சிங் உடன் மோதுகிறாரா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos