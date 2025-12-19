முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
திலீப் மீது புகார் கொடுக்காமல் தற்கொலை செய்திருக்க வேண்டும்: மலையாள நடிகை..

மலையாள நடிகை வேதனை

Mahendran

, வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025 (16:30 IST)
பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட மலையாள நடிகை, தன் மீது பரப்பப்படும் வக்கிரமான வதந்திகளால் மனமுடைந்து உருக்கமான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். சட்டத்தின் முன் நீதிக்காக போராடுவது இவ்வளவு கடினமாக இருக்கும் என தான் நினைக்கவில்லை என்று அவர் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
 
"நடந்த கொடுமைக்குப் பின் காவல்துறையில் புகார் அளித்ததற்கு பதிலாக, நான் தற்கொலை செய்திருக்க வேண்டும்" என்று அவர் ஆவேசமாக குறிப்பிட்டுள்ளார். அமைதியாக இருந்திருக்க வேண்டும் அல்லது விதி என்று கடந்திருக்க வேண்டும் என தோன்றுவதாக கூறிய அவர், வதந்திகளை பரப்புபவர்கள் தன்னை ஒரு சக மனிதராக கருதி வாழ விட வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். 
 
தன்னை துன்புறுத்திய குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படும் வேளையில், சமூகம் தன்னை நடத்தும் விதம் மிகுந்த மன உளைச்சலை தருவதாக அவர் அந்தப் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த நீண்ட கால நீதி போராட்டத்தில் அவர் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் திரையுலகினரிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

