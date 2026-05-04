முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தொங்கு சட்டசபையை நோக்கி நகரும் தமிழகம்.. தவெக ஆட்சி அமைக்க யார் யார் ஆதரவு கொடுப்பார்கள்?

Advertiesment
தமிழக தேர்தல் 2026
BY: Webdunia
Publish Date: Mon, 04 May 2026 (10:45 IST) Updated Date: Mon, 04 May 2026 (10:51 IST)
google-news
தமிழக அரசியலின் 2026 தேர்தல் களம், பலரும் ஊகித்ததைப் போலவே ஒரு "தொங்கு சட்டசபை"யை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது. 
 
தற்போதைய நிலவரப்படி, எந்தவொரு கட்சிக்கும் ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான 118 இடங்கள் எனும் மேஜிக் நம்பரை எட்ட முடியாத சூழல் நிலவுகிறது. 97 இடங்களுடன் தமிழக வெற்றி கழகம் முதலிடத்திலும், 73 இடங்களுடன் அதிமுக இரண்டாம் இடத்திலும், 63 இடங்களுடன் ஆளுங்கட்சியான திமுக மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளன.
 
தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள தவெக ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 21 இடங்கள் தேவைப்படுகின்றன. இதனால், திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணிகளில் அங்கம் வகிக்கும் சிறிய கட்சிகளின் ஆதரவு யாருக்கு என்பதுதான் இப்போது மிகப்பெரிய கேள்வியாக எழுந்துள்ளது. 
 
குறிப்பாக, திமுக கூட்டணியில் இருந்து அதிருப்தியில் உள்ள கட்சிகளோ அல்லது அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள மற்ற கட்சிகளோ விஜய்யின் "மாற்றத்திற்கான அரசியலை" ஏற்று தவெக-விற்குத் தோள் கொடுப்பார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சென்னையின் 16 தொகுதிகளிலும் தவெக முன்னிலை.. முதல்வர், துணை முதல்வர் உள்பட அனைவரும் பின்னடைவு...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos