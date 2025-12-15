முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பிரபல இயக்குனர்- மனைவி என இருவரும் கத்தியால் குத்திக்கொலை.. திரையுலகம் அதிர்ச்சி..!

ராப் ரெய்னர்

Mahendran

, திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025 (16:20 IST)
பிரபல ஹாலிவுட் இயக்குநரும், தயாரிப்பாளருமான ராப் ரெய்னர் மற்றும் அவரது மனைவி மிக்கேல் ஆகியோர் லாஸ் ஏஞ்சலஸில் உள்ள தங்கள் வீட்டில் கத்தியால் குத்தப்பட்ட நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் ஹாலிவுட் திரையுலகில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
லாஸ் ஏஞ்சலஸ் போலீசார் அளித்த தகவலின்படி, பிரென்ட்வுட் பகுதியில் உள்ள ராப் ரெய்னர் தம்பதியின் இல்லத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட சடலங்களில் பல இடங்களில் கத்தி காயங்கள் இருந்தன. இந்த இரட்டை கொலை குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
1971 இல் நடிகராக அறிமுகமான ராப் ரெய்னர், 'திஸ் இஸ் ஸ்பைனல் டேப்', 'தி பிரின்சஸ் பிரைட்' போன்ற வெற்றிகரமான படங்களை இயக்கியுள்ளார். இவர் சிறந்த இயக்குநருக்கான கோல்டன் குளோப் விருதை நான்கு முறை வென்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவரது கொடூர மரணம் ஹாலிவுட் வட்டாரத்தில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

