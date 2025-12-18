’பராசக்தி’ படத்தின் வில்லன் கேரக்டருக்கு முதலில் தேர்வு செய்தது ஜெயம் ரவி இல்லை: சுதா கொங்கரா..

சுதா கொங்காரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகி வரும் 'பராசக்தி' திரைப்படம் குறித்த முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மொழித்திணிப்புக்கு எதிரான போராட்டங்கள் மற்றும் தமிழ் மொழியின் பெருமையை மையமாக வைத்து இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. வரலாற்று பின்னணியில் அமைந்த அரசியல் கதைக்களம் என்பதால், இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
இப்படத்தில் வில்லன் கதாபாத்திரம் மிகவும் வலிமையாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து சுதா கொங்காரா கூறுகையில், ஆரம்பத்தில் ஒரு ஹிந்தி நடிகரை வில்லனாக நடிக்க வைக்கத் திட்டமிட்டிருந்ததாக தெரிவித்தார். ஆனால், ரவி மோகனிடம் கதையை கூறியபோது, அவரே அந்த பாத்திரத்தில் நடிக்க முன்வந்துள்ளார். இயக்குநரின் எதிர்பார்ப்பை உணர்ந்து, எந்த மறுப்புமின்றி ரவி மோகன் நேர்த்தியாக நடித்துள்ளதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், இப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் அதர்வா இருவரும் அண்ணன்-தம்பிகளாக நடித்துள்ளனர். தமிழகத்தின் பழைய அரசியல் சூழல் மற்றும் மொழிப்பற்றைப் பறைசாற்றும் விதமாக பல காட்சிகள் இப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. சுதா கொங்காராவின் முந்தைய படைப்புகளை போலவே, 'பராசக்தி' திரைப்படமும் சமூகத்தில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.