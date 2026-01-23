முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Jananayagan: ஜனநாயகனுக்கு தேதி வச்சாச்சி!.. தீர்ப்பு எப்போது தெரியுமா?!..

Advertiesment
jananayagan

BALA

, வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026 (19:00 IST)
விஜய் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். தெலுங்கில் பாலையா நடித்து வெளிவந்த பகவந்த் கேசரி படத்தின் கதையை கொஞ்சம் மாற்றி இந்த படத்தை உருவாக்கியுள்ளனர்.
ஜனவரி 9ம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆன அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் படம் சென்சாரில் சிக்கியால் படம் இதுவரை வெளியாகவில்லை.

இது தொடர்பான மேல்முறையீட்டு சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை உயர் நீதி உயர்நீதிமன்றத்தில் நடந்த போது தயாரிப்பு நிறுவனம் மற்றும் சென்சார் போர்டு இருதரப்பு வாதங்களையும் நீதிபதி கேட்டார். அன்றே தீர்ப்பு வழங்க அவர் திட்டமிட்டிருந்தாலும் இரு தரப்பு வாதங்களையும் முன்வைக்க அதிக நேரம் எடுத்துக் கொண்டதால் தேதி சொல்லாமல் அவர் தீரப்பை வைத்தார்.

இந்நிலையில்தான் ஜனநாயகன் படம் தொடர்பான வழக்கில் வருகிற 27ம் தேதி காலை 10:30 மணிக்கு தீர்ப்பு வெளியாகும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. படத்திற்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வெளியானால் வருகிற 29ம் தேதி படம் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது



Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சூட்டிங்கை கேன்சல் செய்து ‘மங்காத்தா’ படம் பார்க்க வந்த சிம்பு! இதுதான் தீவிர வெறியனா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos