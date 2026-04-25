கடுமையான கோடை வெப்பத்தை தணிக்க மருத்துவரின் 6 முக்கியமான ஆலோசனைகள்!

Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 (10:36 IST)
இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் வெப்ப அலை வீசி வரும் நிலையில், உடல்நலத்தை பாதுகாக்க மருத்துவர்கள் சில முக்கியமான வழிமுறைகளை பகிர்ந்துள்ளனர். அதீத வெப்பம் நீரிழப்பு, மயக்கம் மற்றும் உயிருக்கு ஆபத்தான வெப்பத்தாக்குதல் போன்ற பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்பதால், முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருப்பது அவசியமாகும்.
வெப்பத்தைத் தணிக்க செய்ய வேண்டியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை:
தாகம் இல்லாவிட்டாலும் தண்ணீர் குடியுங்கள்: உடலில் நீர்ச்சத்தை தக்கவைக்க தண்ணீர், இளநீர் போன்றவற்றை தொடர்ந்து உட்கொள்ளுங்கள். மது, காபி மற்றும் சர்க்கரை கலந்த குளிர்பானங்களை தவிர்க்கவும்.
உச்சகட்ட வெயிலைத் தவிர்க்கவும்: காலை 11 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை வெளியில் செல்வதை தவிர்க்கவும். தவிர்க்க முடியாத பட்சத்தில் குடை, தொப்பி மற்றும் சன்கிளாஸ் பயன்படுத்தவும்.
ஆடை தேர்வு: வெளிர் நிறத்திலான, தளர்வான பருத்தி ஆடைகளை அணியுங்கள். இது உடல் வெப்பத்தை குறைக்க உதவும்.
உணவு முறை: தர்பூசணி, வெள்ளரிக்காய் போன்ற நீர்ச்சத்து நிறைந்த பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். செரிமானத்திற்கு எளிதான லேசான உணவுகளை உண்ணுங்கள்.
கூடுதல் கவனம்: குழந்தைகள், முதியவர்கள் மற்றும் நோயாளிகள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். நிறுத்தப்பட்ட கார்களுக்குள் யாரையும் விட்டுச் செல்லாதீர்கள்.
அறிகுறிகளை கவனியுங்கள்: தலைச்சுற்றல், அதிகப்படியான சோர்வு அல்லது குமட்டல் ஏற்பட்டால் உடனடியாக நிழலான இடத்திற்குச் சென்று மருத்துவ உதவியை நாடுங்கள்.
விழிப்புணர்வுடன் இருப்பதன் மூலமே இந்த கோடைக்கால நோய்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள முடியும்.