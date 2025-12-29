ஏன் மக்களுக்கு என்னைப் பிடிக்கவில்லை? பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய கனி வருத்தம்..!

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9-ல் இருந்து கடந்த வாரம் வெளியேற்றப்பட்ட கனி திரு, தனது எவிக்ஷன் குறித்து முதல்முறையாக உருக்கமான வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். மக்கள் தீர்ப்பை தான் மதிப்பதாகவும், ஆனால் இந்த வெளியேற்றத்தை தன்னால் இன்னும் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்றும் அவர் அதில் தெரிவித்துள்ளார்.
ஏன் மக்களுக்கு என்னைப் பிடிக்கவில்லை?" என்ற கேள்விகளே தனிமையில் தனக்குள் ஓடிக்கொண்டிருந்ததாக அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார். தனது குடும்பத்தினரை சந்தித்த பிறகே இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியதாக அவர் கூறினார்.
தன்னால் முடிந்தவரை உண்மையாக விளையாடியும் மக்கள் ஏன் தன்னை வெளியேற்றினார்கள் என்ற குழப்பம் இன்னும் நீடிப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். எனினும், தனக்காக சமூக வலைதளங்களில் ஆதரவு தெரிவித்து வரும் ரசிகர்களுக்கு அவர் மனமார்ந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்து கொண்டார். கனி வெளியிட்ட இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
கனி வெளியேறியிருந்தாலும், மக்களின் மனதில் அவரே உண்மையான வெற்றியாளர் என்று அவரது ஆதரவாளர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் 13-வது வாரத்தில் நுழைந்துள்ள பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இனிவரும் நாட்கள் இன்னும் பரபரப்பாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.