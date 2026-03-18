விவாகரத்துக்குப் பின் முதன்முறையாக பொற்கோவிலில் தரிசனம் செய்த ஹன்சிகா: லைக் செய்த திரிஷா

Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (16:43 IST)
Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (16:46 IST)
தமிழ் திரையுலகில் தனுஷ் நடித்த 'மாப்பிள்ளை' படத்தின் மூலம் அறிமுகமாகி, விஜய், விக்ரம், சிம்பு உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்களுடன் இணைந்து நடித்து 'சின்ன குஷ்பு' என ரசிகர்களால் அன்போடு கொண்டாடப்பட்டவர் நடிகை ஹன்சிகா மோத்வானி.
பிரம்மாண்ட திருமணமும் எதிர்பாராத பிரிவும்
இவர் தனது நீண்ட கால நண்பரும், மும்பையைச் சேர்ந்த தொழிலதிபருமான சோஹைல் கதுரியாவை கடந்த 2022-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 4-ம் தேதி ராஜஸ்தானில் உள்ள ஜெய்ப்பூர் முண்டோடா அரண்மனையில் மிகப்பிரம்மாண்டமாகத் திருமணம் செய்து கொண்டார்.
ஆனால், திருமணமான சில காலங்களிலேயே இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மனக்கசப்புகள் காரணமாக, கடந்த ஜூலை 2024 முதல் இருவரும் தனித்தனியாகவே வாழ்ந்து வந்தனர். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களின் பலகட்ட சமரச முயற்சிகள் பலனளிக்காத நிலையில், இருவரும் பரஸ்பரம் பிரிவது என முடிவெடுத்து மும்பை பாந்த்ரா குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து கோரினர். வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், சமீபத்தில் மார்ச் 11, 2026 அன்று இவர்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக விவாகரத்து வழங்கி உத்தரவிட்டது.
ரசிகர்களின் நெகிழ்ச்சியான ஆதரவு
விவாகரத்து நடைமுறைகள் முடிவடைந்த நிலையில், முதன்முறையாக ஹன்சிகா தனது அம்மாவுடன் பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸில் உள்ள புகழ்பெற்ற பொற்கோவிலுக்குச் சென்று சாமி தரிசனம் செய்துள்ளார். அங்கு எடுக்கப்பட்ட அமைதியான புகைப்படங்களை அவர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
அவரது வாழ்வின் இந்த கடினமான காலகட்டத்தில் அவருக்குத் துணையாக நிற்கும் ரசிகர்கள், இந்தப் புகைப்படங்களுக்குக் கீழே, "நீங்கள் தைரியமாக இருங்கள், உங்களுக்கு ஆதரவாக நாங்கள் எப்போதும் இருக்கிறோம்" என்று நெகிழ்ச்சியுடனும் பாசத்துடனும் கமெண்டுகளைப் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
ஹன்சிகாவின் இந்த புகைப்படங்களை திரிஷா லைக் செய்துள்ளார்.